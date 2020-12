Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’amnesia dissociativa è un disturbo che porta chi ne soffre a non ricordare alcune informazioni della propria vita.

Se si escludono cause fisiche di amnesia, si parlerà di amnesia dissociativa che è causata da problemi di natura psicologica.

Questo tipo di amnesia riguarda le informazioni della propria vita e della propria persona. Si parla in questo caso di memoria autobiografica. Può capitare infatti che il soggetto che ne soffre dimentichi cose apparentemente banali, come il suo nome o l’indirizzo di casa.

Questo è quindi il primo segnale per capire se soffriamo di amnesia dissociativa. Escluse cause fisiche ed evidentemente più gravi, dimenticare questo genere di informazioni può rappresentare un campanello d’allarme.

Gli eventi traumatici. Cause e segnali

Vediamo adesso come capire se si soffre di amnesia dissociativa.

La causa principale di un simile disturbo è da riscontrarsi in eventi traumatici passati che il soggetto ha dimenticato in modo assolutamente inconscio.

L’amnesia dissociativa si divide inoltre in tre tipologie a seconda dell’evento o degli eventi che colui che ne soffre ha rimosso dalla propria memoria.

Si parla di amnesia localizzata quando questi dimentica uno specifico evento o un certo periodo della propria vita.

È invece di amnesia selettiva quando riguarda soltanto specifiche parti di un determinato evento o alcuni avvenimenti di un dato periodo temporale.

Si avrà infine la più grave forma di amnesia generalizzata quando il soggetto non ricorda più parte della propria vita o le sue attività quotidiane.

Le conseguenze

Perdere la memoria anche e solo di una minima parte di una vita intera significa perdere un pezzo della propria identità.

Tra le conseguenze di questo particolare disturbo vi è certamente lo stato di confusione e di fragilità del soggetto che ne è affetto.

D’altro canto, le conseguenze possono anche essere pericolosamente “latenti”. Si pensi ad esempio ad una persona che è stata vittima di violenza in un parco, ma che rimuove totalmente dalla memoria quell’episodio.

Può capitare in questo caso che la persona che ha subito la violenza sviluppi un’inconscia fobia per i parchi. Probabilmente si domanderà per tutta la vita il motivo per cui non li ama, senza tuttavia trovare mai una risposta.

Quali soluzioni

Il principale rimedio è la psicoterapia. Attraverso una buona terapia è infatti possibile risalire all’evento traumatico così da individuarne le opportune modalità di trattamento.

Oltre a come capire se si soffre di amnesia dissociativa, è anche importante individuare la corretta strategia di intervento. Un po’ di attenzione e cura di sé sono fondamentali per prevenire questo insidioso problema.