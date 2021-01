Di colpo si ha l’impressione di non sentirci più bene. Si alza sempre di più il volume della televisione, ma non cambia nulla. Prima di preoccuparsi e prenotare una visita audiometrica è bene capire se il problema è soltanto il cerume.

Come capire se si ha quel fastidioso tappo di cerume e rimuoverlo in poche mosse

Le cause che portano a un’eccessiva produzione di cerume sono molte. Può dipendere dall’età. Infatti nei bambini e negli anziani, per motivi differenti, si ha un’ipersecrezione. Oppure può essere causato da un’ostruzione. Che può essere dovuta a infezione, protesi acustiche, eccessivo uso di tappi per le orecchie. Ma anche da un’igiene sbagliata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Bisogna stare molto attenti al cerume. Infatti questi tappi sono una delle cause della perdita dell’udito. Per cui se capita spesso è il caso di contattare subito un otorinolaringoiatra. Lo specialista saprà quale trattamento prescrivere per evitare problemi.

Per capire se c’è un tappo di cerume bisogna fare attenzione ai sintomi. Per esempio se si iniziano a sentire ronzii nell’orecchio. O se si ha l’impressione che la propria voce rimbombi nella testa. Oltre ad un dolore acuto direttamente al centro dell’orecchio. In presenza di questi sintomi è probabile che si sia formato un tappo di cerume.

Poterlo eliminare in sicurezza a casa non è difficile, ma bisogna sempre fare attenzione. I metodi migliori per eliminare il tappo di cerume sono le gocce addolcenti e lo spray all’acqua di mare isotonica.

Entrambi reperibili in farmacia sono semplici da usare. Le gocce più efficaci sono a base di oli minerali o glicerina. Ma ne esistono anche fatte di perossido di idrogeno, cioè all’acqua ossigenata.

Se si vuole optare per un metodo molto più che naturale, meglio usare lo spray. Ne esistono diversi in commercio, ma il principio è lo stesso. Questi spray hanno una concentrazione salina simile ai fluidi corporei. Lo spray agisce sul tappo di cerume sciogliendolo.

Ed ecco come capire se si ha quel fastidioso tappo di cerume e rimuoverlo in poche mosse. Se si dovessero presentare vertigini o perdita di secrezioni contattare subito il medico. In questi casi potrebbe trattarsi di qualcosa di più grave. Come un danneggiamento del timpano. E soprattutto evitare di utilizzare metodi in voga al momento, ma che non sono molto affidabili, come la candela per il cerume.