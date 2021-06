L’estate è la stagione del mare, del sole, del caldo, ma purtroppo è anche la stagione delle zanzare. Questo insetto fastidioso, infatti, vive ad alte temperature e durante l’estate può diventare un vero e proprio tormento. Le punture di zanzara sono piccole e vanno via dopo qualche giorno. Per alcuni si tratta di un fastidio sopportabile. Per altri invece è quasi insopportabile.

Non molti, infatti, sanno che si può essere allergici o ipersensibili alle punture di zanzara. In questo articolo vedremo come capirlo e cosa fare a riguardo.

Come capire se si è allergici o ipersensibili alle punture di zanzara

Cerchiamo di capire innanzitutto cosa causa il gonfiore e il prurito dopo una puntura di zanzara.

Quando le zanzare si cibano del nostro sangue iniettano anche la loro saliva nella nostra pelle. La saliva delle zanzare è ricca di una proteina che il nostro sistema immunitario riconosce come tossica. Ecco perché si forma la puntura e perché questa causa prurito. Molto spesso però la puntura non si limita ad essere un piccolo rigonfiamento con un prurito passeggero che non dura più di 2/3 giorni. In questi casi si ha un gonfiore abbastanza esteso che può durare anche una settimana e la puntura può addirittura provocare dolore se toccata. Ecco come capire se si è allergici o ipersensibili alle punture di zanzara. In questi casi è bene chiedere un consulto medico.

Fortunatamente l’allergia alle punture di zanzara non provoca reazioni gravi. Nella maggior parte dei casi si ha solo un gonfiore esteso e prurito o dolore che dura per svariati giorni. Nei casi gravi le punture possono trasformarsi in lividi o in bolle. Solo nei casi più gravi (che sono estremamente rari) si può andare incontro a shock anafilattico. Se scopriamo di essere allergici alle punture di zanzara l’unica cosa da fare è la prevenzione. È bene munirsi di repellenti anti-zanzare da avere sempre a portata di mano. Ma soprattutto è fondamentale rivolgersi sempre ad un medico che saprà consigliarci i giusti trattamenti.