Come capire se sei incinta: ecco tutti i segnali

Essere mamma è uno dei sogni di tantissime donne. E ci sono dei segnali che il nostro corpo ci manda quando iniziamo inconsapevolmente una gravidanza.

Se non riesci a riconoscere i sintomi di una gravidanza , nessuna paura, è tutto nella norma. Soprattutto se è la prima volta che vivi una tale esperienza. Quindi, armati di pazienza, annota tutte le stranezze che stai vedendo, ascolta il tuo corpo e cerca di interpretare ciò che sta cercando di dirvi.

Come capire dunque se sei incinta? Ecco tutti i segnali.

Hai la nausea

Questo è il sintomo più comune quando sei incinta. Se stai iniziando a provare un forte senso di nausea costante, o i forti odori ti causano un potente fastidio, beh, c’è la possibilità che un pargolo sia proprio dietro l’angolo.

Sei più sensibile del solito

Lo squilibrio ormonale per noi donne è di casa. Ogni mese ci troviamo a lottare contro una serie di alti e bassi nel nostro umore che danno il capogiro. Lo stesso accade se sei incinta: la sensibilità infatti, aumenterà e ti sentirai molto più emotiva del solito.

Il tuo ciclo si interrompe

Ovviamente, se il tuo ciclo si presenta con regolarità, i sintomi cui abbiamo appena accennato non sono validi. Durante la gravidanza infatti, come tutte sappiamo, le mestruazioni si interrompono. Dunque se ti accorgi di un ritardo eccessivamente marcato, e intanto hai tutti i sintomi sopraindicati, è ora di fare un test di gravidanza e scoprire se sei incinta!

Ho tutti i sintomi, sono incinta!

In prossimità del ciclo, è possibile che alcuni di questi sintomi si manifestino. Per questo motivo, non saltare a conclusioni affrettate. Lo stesso vale al contrario: potresti essere incinta anche senza nessuno di questi sintomi! Per ognuna di noi la gravidanza è una cosa soggettiva, e il corpo di ogni donna reagisce a modo proprio.

Come capire se sei incinta e i test di gravidanza

I test di gravidanza sul commercio sono tantissimi. Puoi trovare quelli immediati, che molte donne prediligono, oppure puoi scegliere di usare degli stick per fare un test precoce. Questi stick possono essere usati dal 12° giorno dopo quello dell’ovulazione. Se la destra torna ad essere forte e la sinistra a scomparire, il test è positivo. Non a tutte le donne, però, si positivizza così presto quindi non perdere le speranze al primo tentativo così precoce.

Per essere sicura al 100%, se il test dovesse risultato positivo, fai le analisi. Così potrai essere sicura che stai aspettando un bambino!

Qual è il momento giusto per fare il test?

Indicativamente, la maggior parte dei test può essere fatta in qualsiasi momento della giornata. Meglio, però, se riesci a farlo di mattina appena sveglia. Il test calcolerà infatti più facilmente il risultato, e potrà dirti con sicurezza se sei incinta!