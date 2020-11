Oggi con l’ avvento di internet e dei social, i rapporti amorosi e il corteggiamento stesso sono cambiati. Chi è che da piccolo non ricorda la dichiarazione di amore che si faceva al proprio lui/lei? Oggi non esiste proprio più anzi sembra quasi una cosa ridicola. L’approccio e la relazione amorosa inizia in un modo totalmente diverso. Tutto a volte avviene anche con scambio di parole sui social o sulle varie app di comunicazione. Capire se una persona è interessata all’altra tramite internet non è semplice come quando ci si vede fisicamente.

Bisogna capirlo, analizzando i comportamenti e i modi di reazione dell’altro, tramite i messaggi e i social network.

Ecco come capire se piaci a qualcuno da un sms

Lui /lei risponde sempre ai messaggi

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Se si manda un messaggio e il destinatario risponde immediatamente o quasi subito, vuol dire che è contento/a di intraprendere un dialogo.

Se al contrario non risponde, allora vuol dire che non gli interessa nulla.

Le risposte telegrafiche

Se si manda un messaggio lungo, con tante parole e l’altro/a risponde semplicemente con una emoticon, quasi sempre, allora non c’è alcuna possibilità di continuare la conversazione, visto che l’altro/a la tronca. Questo evidenzia che non è interessato/a a istaurare una conoscenza.

Mandare il buongiorno e la buonanotte

Se l’altro/a manda sempre il suo buongiorno e la buonanotte, allora vuol dire che si è sempre nei suoi pensieri.

Manda tanti messaggi

Se manda tanti messaggi senza essere invadente, è interessato/a a sapere come l’altro/a vive una situazione, come si è trascorsa la giornata e si fanno delle domande per avere una conoscenza, allora vuol dire che è proprio interessato ad avere un rapporto.

Come capire se piaci a qualcuno da un sms? Racconta delle cose

Se racconta delle cose della sua vita, si apre con dei discorsi profondi e intimi, tipo il suo lavoro, la famiglia, gli amici, significa che si sta istaurando una buona sintonia.

Propone di fare delle cose insieme

Se ci si sente cercati, chiede spesso di stare in videochiamata, allora c’è un interesse di condivisione e di stare insieme.