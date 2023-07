Come capire se le uova che hai in casa sono ancora fresche? Basta un semplice bicchiere d’acqua ed ecco come fare

Come capire se le uova che hai in casa sono ancora fresche-proieizonidiborsa.it

Sprecare cibo non si fa. A maggior ragione, in questo momento di crisi dove i prezzi sono impazziti e la gente fa veramente fatica con la spesa. Solo che, a volte, ci dimentichiamo di avere determinati alimenti in casa. E se non avessero la data di scadenza, come sapere se siano ancora commestibili. Ecco come fare con le uova

Vi è mai capitato di aprire la dispensa e scoprire che avevamo ancora delle uova nel contenitore? Magari, che ci aveva regalato il parente con le galline nell’orto, quindi senza una scadenza sulla confezione. Un bel problema per chi è indeciso se consumarle o meno, per non correre il rischio che non siano più fresche.

Del resto, di base non si dovrebbe mai sprecare il cibo che acquistiamo. A maggior ragione in un periodo nel quale la crisi si fa sentire più del dovuto e molta gente fatica a fare la spesa. Le bollette stanno ritornando a salire e chi va in vacanza impara a sue spese che rincaro c’è stato per alberghi e lettini. Anche se ci sono località dove si spende meno, per fortuna.

Ecco cosa dovremmo fare per valutare se quelle che abbiamo in casa si possono ancora mangiare

Come capire se le uova che hai in casa sono ancora fresche e si possono mangiare? Non pensate a chissà quale rito alchemico per risolvere la questione. Basta un semplice bicchiere d’acqua e il problema è bello che risolto.

Certo, se avessimo la confezione originale il problema non si porrebbe. Basta guardare la scadenza o la data di deposizione. E se avessimo buttato via la confezione? Tranquilli. Con il bicchiere d’acqua lo scopriamo in un batter d’occhio. Del resto, ci sono anche trucchi per scegliere la volo un melone maturo e un cocomero dolce.

Come capire se le uova che hai in casa sono fresche? Procurati acqua e sale e il gioco è fatto

Allora, prendiamo il nostro uovo e un bicchiere di acqua fresca nella quale abbiamo sciolto un cucchiaino di sale. L’uovo va a fondo? Allora è freschissimo e potete mangiarlo. Va sul basso, ma non si adagia completamente sul fondo? Vuol dire che ha 1 o 4 giorni e quindi è fresco.

Va appena sotto la superficie dell’acqua, ma non di più? Si tratta di un uovo non fresco, ovvero con una ventina di giorni sulle spalle. Infine, non galleggia del tutto? Vuol dire che non è più commestibile e va senza dubbio buttato.