A chi non è mai capitato di farsi un giudizio su una persona anche solo appena intravista, semplicemente per una sensazione “a pelle”? In effetti si tratta di un processo irrazionale, che fonda le sue radici sulle sensazioni che suscitano alcune caratteristiche particolari di quel perfetto sconosciuto. L’abbigliamento o la postura ad esempio, ma anche le espressioni e soprattutto i tratti del volto. Effettivamente sin dai tempi antichissimi si è sempre pensato che vi siano delle correlazioni tra il carattere di una persona e i suoi lineamenti. Così la disciplina della fisiognomica ci indicherebbe come capire se la persona che si ha di fronte avrà fortuna e ricchezza da una semplice caratteristica del suo viso.

La lettura del viso

Secondo la cultura tradizionale cinese, è possibile conoscere la personalità e il destino di chi ci circonda semplicemente dalla conformazione del volto. Inoltre un po’ come per la lettura della mano, i nei o le rughe sono segni che possono indicare degli aspetti sul passato e suggerire qualcosa sul futuro.

In particolare, per la fisiognomica una fronte larga e liscia, ad esempio, indica una forma di saggezza, al contrario un livello di attaccatura basso dei capelli è sintomo di lentezza di pensiero. La longevità, invece, dipende dal mento: in tal senso sarebbe di buon auspicio qualora fosse arrotondato. Le labbra carnose, infine, sono un parametro del desiderio di una persona e della sua tolleranza.

Come capire se la persona che si ha di fronte avrà fortuna e ricchezza da una semplice caratteristica del suo viso

Il primo fattore in assoluto da osservare per avere un’idea di status sociale e condizioni economiche è il naso! In particolare un naso aquilino cela una grande determinazione ed un fare autorevole, che rischia addirittura di sfociare nel despotismo qualora fosse anche stretto. Per questo, nell’antica cultura cinese si è riscontrato come chi presenta un naso alto ha – a sua volta – possibilità più alte di diventare un comandante. Una punta carnosa, inoltre, può portare al successo per un uomo e alla ricchezza per una donna.

Ma non è tutto qui! Per avere ulteriori riscontri si potrebbero prendere in considerazioni anche altri piccoli elementi. Fra questi le orecchie: se particolarmente spesse e con grandi lobi rotondi, infatti, indicano fortuna in ricchezza ed amicizia. Non a caso le immagini del Buddha hanno lobi arrotondati e pendenti.