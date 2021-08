Se la nostra cagnolina non è sterilizzata è importantissimo imparare a riconoscere gli eventuali sintomi di una gravidanza. La gravidanza è un periodo in cui dovremmo prestare particolarmente attenzione alla nostra amica a 4 zampe in modo da darle tutto quello di cui ha bisogno. Ecco, dunque, come capire se la nostra cagnolina è incinta e i consigli utili da seguire.

La gravidanza nei cani solitamente dura circa 2 mesi. In particolare, il periodo di gestazione varia dai 58 ai 65 giorni. Possono nascere dai 4 agli 8 cuccioli ad ogni gravidanza, ma a seconda della razza o della grandezza del cane ne potrebbero nascere anche di più o di meno.

È fondamentale accorgersi subito se la nostra cagnolina è incinta, solo così potremo darle tutto ciò di cui ha bisogno. Il cane in gravidanza ha bisogno di una determinata alimentazione e di cure specifiche. Non solo è importante per la madre, ma è fondamentale anche per far crescere i cuccioli con le giuste sostanze nutritive che gli permettono di svilupparsi adeguatamente.

Come capire se la nostra cagnolina è incinta e i consigli utili da seguire

I cambiamenti che interessano un cane incinta sono sia fisici che caratteriali.

Tra quelli fisici abbiamo, ovviamente, le mammelle ingrossate. Queste sono il primo sintomo di gravidanza in un cane. Le mammelle possono ingrossarsi già dalla prima settimana di gravidanza. Se poi, oltre ad avere le mammelle ingrossate, ha anche i capezzoli rosei ecco che abbiamo un ulteriore sintomo di una possibile gravidanza.

Inoltre, nelle prime settimane di gravidanza, il cane potrebbe soffrire di perdite vaginali di colore roseo/trasparente. Sono perdite di liquido che serve per proteggere i cuccioli durante tutto il periodo di gestazione. Se la nostra cagnetta è incinta avrà anche bisogno di urinare più spesso, perché non c’è spazio sufficiente per trattenere l’urina come prima.

Cambiamenti caratteriali

Tra i cambiamenti di tipo caratteriale che possono interessare una cagnolina in gravidanza ci sono prima di tutto i cambiamenti nell’alimentazione. All’inizio il nostro cane potrebbe avere meno fame del solito, dopo qualche settimana però inizierà a mangiare di più e ad avere più fame. Anche il rapporto col padrone potrebbe cambiare: il cane potrebbe essere più affettuoso del solito e avere bisogno delle attenzioni e delle coccole del padrone.

Un altro modo per capire se la nostra cagnolina è incinta è quello di controllare come si comporta con gli altri cani. Se prima era giocherellona e ora vuole stare in disparte lontana dagli altri cani potrebbe essere un altro sintomo di un’eventuale gravidanza.

È bene sapere che non c’è modo di sapere con certezza se il nostro cane è incinta se non con una visita dal veterinario. Perciò se dovessimo avere un sospetto di una possibile gravidanza è necessario portare il nostro cane dal veterinario di fiducia. Un’ecografia o delle analisi del sangue ci daranno tutte le certezze di cui abbiamo bisogno.

