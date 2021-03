Come capire se il nostro amico a quattro zampe è un cane di razza e perché è importante saperlo

Noi amiamo il nostro cane, su questo non c’è dubbio. Questo a prescindere dal fatto che sia un cane di razza o meno. Ciò nonostante, sono tante le motivazioni per cui è importante sapere se il proprio cane e di razza pura. Vediamo allora insieme come capire se il nostro amico a quattro zampe e un cane di razza e perché è importante saperlo.

Il perché

Stabilire se il nostro cane un cane di razza è importante per molte ragioni. Prima fra tutte, la salute del nostro piccolo amico. Infatti, ogni razza canina ha bisogno di cure specifiche. Quindi sapere a che razza appartiene il nostro cane ci permette di offrirgli il giusto stile di vita. In questo modo siamo anche in grado di sapere a quali malattie più propenso. E anche vero poi che avere un cane di razza potrebbe offrire una possibilità di guadagno, se si decide di vendere i suoi cuccioli.

Chiediamo informazioni

La prima cosa da fare per sapere se il nostro è un cane di razza e sicuramente chiedere al venditore maggiori informazioni. Se siamo in fase d’acquisto possiamo richiedere il pedigree del cane. Non è altro che un documento ufficiale che attesta che nell’albero genealogico del cane non ci sono razze miste. Nel caso in cui il cane non abbia un pedigree, non vuole dire che non si tratti di un cane di razza o di simil razza, cioè quasi pura. Possiamo allora rivolgerci a un professionista. Questo può essere un allevatore di quella particolare razza o anche il nostro veterinario. sei la valutazione dell’esperto e positivo possiamo anche fare richiesta di un pedigree ex novo.

L’aspetto fisico

Se non abbiamo nessuno a cui rivolgerci o non ci fidiamo delle risposte, possiamo procedere a esaminare il nostro cane di persona. Ovviamente questo solo per interesse personale, dal momento che non siamo autorizzati ad emettere un pedigree. Esiste infatti una specifica lista di caratteristiche per ogni razza canina. Non dobbiamo fare altro allora che cercare la lista ufficiale e confrontare ogni caratteristica con quelle del nostro cane. Si tratta per esempio della lunghezza del muso, del colore del pelo, della grandezza delle zampe e così via.

Ecco spiegato come capire se il nostro amico a quattro zampe è un cane di razza e perché è importante saperlo.