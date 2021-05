Nelle ultime settimane (clicca qui per leggere i report) l’andamento del Ftse Mib Future è stato molto incerto con tantissimi falsi segnali. Come capire se il Ftse Mib Future si muoverà al rialzo o al ribasso?

Come ci insegnano le ultime settimane, in questa momento storico guardare al time frame settimanale non è molto efficace. La fase in corso, infatti, è così incerta che ogni settimana si hanno indicazioni diverse. Se il time frame mensile si mantiene saldamente al rialzo, infatti, quello settimanale continua a essere indeciso sul percorso da compiere. Continua, infatti, l’oscillazione intorno al livello di 24.220.

Per capire da che parte si potrebbero muovere le quotazioni abbiamo studiato il time frame giornaliero. Come si vede dal grafico, su questo time frame è in corso un ampio movimento laterale che ha come estremi 23.960 e 24.370. Solo una rottura in chiusura di giornata di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

In realtà la chiusura del 7 maggio è stata superiore a 24.370. Se verrà confermata a inizio settimana, allora le quotazioni potrebbero definitivamente partire al rialzo. In questo caso gli obiettivi sui diversi time frame sono quelli indicati in figura.

Ricordiamo che per un’inversione ribassista di medio periodo sul settimanale è necessaria una chiusura settimanale inferiore a 23.090, mentre sul mensile una chiusura inferiore a 21.720.

Come capire se il Ftse Mib Future si muoverà al rialzo o al ribasso? Le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 7 maggio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 24.3877 in rialzo dello 0,43% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dell’1,99%.

Time frame giornaliero

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame settimanale

Time frame mensile