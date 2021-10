La riga nei capelli è fondamentale per definire il nostro viso e valorizzarlo al meglio. Molto spesso tendiamo a portare la riga in un modo o in un altro a seconda della moda del momento. Ma, in realtà, la riga in un certo modo è ideale per alcuni tipi di viso e viceversa.

Ecco come capire se è meglio la riga in mezzo o di lato a seconda del proprio viso. In questo periodo, per esempio, sta tornando di moda l’intramontabile riga in mezzo, ma prima di decidere di fare questa acconciatura è bene capire se potrebbe starci bene.

Come capire se è meglio la riga in mezzo o di lato a seconda del proprio viso

Portare la riga in un certo modo è spesso il risultato di alcune esigenze come l’attaccatura dei capelli, il tipo di capelli, ma soprattutto la forma del viso. A seconda di che forma del viso abbiamo, infatti, staremo meglio con l’una o l’altra riga.

Riga al centro

La riga in mezzo è un classico intramontabile che ci rimanda subito ad un’atmosfera hippy e anni 70. In linea generale, la riga in mezzo tende ad allungare il viso, perciò è sicuramente adatta a chi ha bisogno di questo effetto ottico.

La riga in mezzo, poi, esalta gli zigomi e sottolinea le simmetrie del volto. Perciò è una linea che sta bene a chi ha il viso tondo o quadrato e, in generale, a chi ha bisogno di allungare la figura in qualche modo.

Anche chi ha la forma del viso a cuore predilige la riga al centro. Questo viso, infatti, ha una fronte abbastanza ampia ma allo stesso tempo un mento piccolo che tenderebbe a scomparire ancora di più con una linea laterale. La linea al centro, invece, può dargli le giuste proporzioni.

Riga di lato

La riga laterale, invece, è adatta a chi porta linee del viso molto più spigolose. Questa linea nei capelli, infatti, aiuta ad ammorbidire il volto, dandogli un’aria meno spigolosa e più morbida.

Chi ha un viso triangolare dovrebbe necessariamente utilizzare questa riga per valorizzarsi al meglio. Anche per chi ha un tipo di viso rettangolare questa linea è particolarmente adatta. In questo caso la linea laterale aiuta ad ammorbidire gli angoli pronunciati della mandibola, equilibrando tutti i punti spigolosi che solitamente si trovano in questa specifica forma del viso.

E chi ha il viso simmetrico e ovale? Semplice, porta alla perfezione entrambi i tipi di riga.

