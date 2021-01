Tra le iniziative intraprese dal Governo per incentivare l’uso di strumenti di pagamento tracciati, si è parlato molto del cashback. Questa iniziativa rappresenta infatti un vero e proprio stimolo monetario a vantaggio di chi effettua transazioni con carte e App di pagamento. Inoltre, il cashback è stato anche un aiuto per gli esercizi commerciali che hanno sofferto a causa delle chiusure dei mesi scorsi. In estrema sintesi, i consumatori possono ricevere un rimborso proporzionale all’importo pagato nei negozi utilizzando mezzi tracciati.

In questo modo, l’Esecutivo intende contrastare l’evasione fiscale e far abituare i cittadini all’uso di mezzi alternativi al contante. La risposta da parte dei consumatori è stata entusiastica e tantissimi italiani hanno seguito le procedure ed attendono ora il primo accredito. In questo articolo, vedremo proprio come capire quanti soldi spettano di cashback usando l’App IO dal proprio smartphone.

I criteri di calcolo

Il D.M. 156/2020 disciplina le modalità per calcolare l’importo del cashback di ogni cittadino. Il provvedimento specifica anche quali transazioni rientrano nel calcolo e quali sono invece escluse. Le transazioni on line, ad esempio, non contribuiscono ad accumulare credito. Per partecipare all’iniziativa, i cittadini devono dapprima scaricare sul proprio telefono l’App IO che consente di fruire dei servizi della pubblica amministrazione.

Ricordiamo che per accedere all’applicazione, gli utenti dovranno autenticarsi utilizzando lo SPID. Una volta effettuato il primo accesso, è necessario inserire gli estremi delle carte di pagamento e indicare il proprio codice IBAN. Quest’ultimo dato servirà allo Stato per accreditare il cashback direttamente sul conto corrente degli aventi diritto tramite un bonifico.

Come capire quanti soldi spettano di cashback usando l’App IO

Dopo aver inserito i propri dati nell’App, quest’ultima servirà anche per verificare la corretta contabilizzazione dei crediti accumulati. Alla voce “portafoglio”, infatti, l’App elenca tutte le operazioni di pagamento effettuare ed i relativi importi di cashback. Va ricordato che questo elenco non si aggiorna in tempo reale e talvolta servono alcuni giorni per avere riscontro delle operazioni effettuate.

Ad esempio, il totale del credito accumulato al 31 dicembre, sarà disponibile soltanto dal 10 gennaio prossimo, al termine dell’aggiornamento contabile. Ecco quindi, come capire quanti soldi spettano di cashback usando l’App IO. Questa procedura resterà valida anche nei prossimi mesi, nonostante una lettera della BCE abbia messo in discussione l’intera struttura del cashback di Stato.