Sul mercato esistono moltissimi prodotti, ma non tutti sono regolamentati dal marchio CE. E quindi questo potrebbe spingere il consumatore a fare acquisti non sicuri. Il marchio CE significa Marchio di conformità europea ed è un insieme di pratiche obbligatorie le quali attestano che un prodotto è idoneo alla vendita e sicuro. Come molti marchi è facile realizzare un falso. Come ad esempio è facile creare i loghi falsi di borse come Prada o Louis Vuitton. Ma per coloro che hanno un occhio vigile e attento riconoscere un vero da un falso è un gioco da ragazzi. Oggi quindi spieghiamo come capire quando un prodotto con marchio CE è vero o falso.

Il cerchio perfetto

Il marchio CE non deve assolutamente essere confuso con il marchio CE cinese, che però significa “China Export” e quindi non è regolamentato da leggi europee. Ma come capire quando un prodotto con marchio CE è vero o falso? Quello che bisogna fare è osservare bene il logo. Le due lettere infatti sono metà di un cerchio perfetto. E per capire se il marchio è vero bisogna poter chiudere il cerchio senza che la proiezione immaginaria dell’altra metà del cerchio inglobi la “E”. Infatti le due lettere devono poter fare due cerchi perfetti senza quasi toccarsi.

Il marchio CE falso

Se il logo invece è falso allora il cerchio sarà più schiacciato ai poli e la prosecuzione immaginaria della “C” andrà a inglobare la “E”. Questo perché il logo falso presenta le due lettere molto più vicine rispetto al marchio CE vero, dove invece sono distanziate.

Apparentemente i due loghi quindi possono sembrare identici, ma se li si osserva da vicino e si mettono in pratica queste piccole accortezze sarà possibile distinguere quale prodotto è stato approvato dall’Europa, e che segue tutte le regole, e quale invece no.

