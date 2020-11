Che sia a causa di una dieta, o dello stress, capita di ridurre le quantità di cibo. Tuttavia, è importante cogliere i segnali del corpo per non esagerare. Ecco come capire quando non si sta mangiando abbastanza.

Attenzione se si ha sempre sonno o freddo

Esagerare con le porzioni non fa certo bene alla salute. Ecco perché è importante scegliere un’alimentazione sana e bilanciata. Quando ci si mette a dieta, tuttavia, si rischia di cadere nell’errore opposto: non assumere abbastanza calorie. Come capire quando non si sta mangiando abbastanza? È fondamentale cogliere i segnali che il corpo invia. Fra questi, il primo è la stanchezza. È vero che con l’arrivo del freddo è normale percepire più sonnolenza. Ma, se ci si sente troppo spossati, il motivo potrebbe essere un altro: non si sta dando all’organismo abbastanza energia per affrontare la giornata.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Un secondo campanello d’allarme da non sottovalutare riguarda il freddo. Quando si assumono poche calorie, il corpo fa fatica a regolare la temperatura corporea. Il risultato è una sensazione di intirizzimento che sembra non passare mai. Attenzione, però: avere costantemente freddo può anche essere sintomo di altre condizioni (qui l’elenco completo). Se scaldarsi sembra impossibile, è dunque importante consultare un medico.

I campanelli d’allarme da non sottovalutare

Oltre al sonno e al freddo, ci sono altri segnali che non vanno trascurati:

a) assottigliamento e perdita dei capelli;

b) avere sempre fame o pensare costantemente al cibo;

c) stitichezza (secondo uno studio sulle giovani donne a dieta);

d) sbalzi d’umore, irritabilità, ansia e stress;

e) fatica a concentrarsi e, per gli studenti, a memorizzare e apprendere;

f) difficoltà ad addormentarsi o risvegli improvvisi nel cuore della notte;

g) mal di testa;

h) difficoltà ad allenarsi e aumento degli infortuni.

Come evitare questi spiacevoli sintomi? L’importante è non lanciarsi in diete drastiche e fai-da-te. Se si vuole perdere peso, è necessario richiedere l’aiuto di uno specialista. Un’alimentazione sana non è sinonimo di mangiare poco!