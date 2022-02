Lo sappiamo tutti che certi vestiti, maglie o indumenti che dir si voglia, possono sbiadirsi con il lavaggio. Soprattutto se il materiale è sintetico e non particolarmente pregiato. Facciamo magari anche fatica a sbarazzarci di un capo a cui siamo affezionati perché ci ricorda dei momenti belli. Ma se facciamo un po’ di attenzione, usando dei piccoli trucchi che ci hanno tramandato le nostre nonne, possiamo rallentare il più possibile questo spiacevole deterioramento. Andando a spulciare tra tutti i suggerimenti delle nostre nonne, troviamo sempre qualcosa di utile. E mettiamolo a disposizione dei nostri Lettori in questo articolo della Redazione.

Tra i cari vecchi trucchi c’è sempre l’aceto

Inutile stare qua: se vogliamo trattare i capi con qualcosa di naturale, diventa difficile rinunciare al disinfettante naturale per eccellenza: l’aceto. E molti lo usano anche come alternativa all’ammorbidente chimico tradizionale.

Iniziamo con il prendere l’abitudine di aggiungerne un bicchiere nel cestello della lavatrice, e se non è strettamente necessario, utilizziamo temperature non eccessivamente alte. Già l’aceto, oltre ad avere il potere di preservare i colori, è un ottimo disinfettante. Un ciclo rapido e in acqua fredda con l’aceto permettono al colore di non disperdersi anche nei lavaggi successivi.

Come capire in pochi e veloci passaggi se il tessuto stinge rischiando di rovinare il bucato

Un altro consiglio è quello di lasciare immersi per tutta la notte i nostri capi, in una bacinella di acqua e sale grosso, per poi procedere al consueto lavaggio. Attenzione poi a un passaggio fondamentale da fare col capo nuovo. Bisognerebbe capire se è fatto di un materiale pronto a cedere il colore. Cosa che potrebbe diventare pericolosa in lavatrice a contatto col resto dei tessuti.

Prima del ciclo di lavaggio, inseriamolo in una bacinella con acqua tiepida e sapone per una mezzoretta. Se l’acqua si colora, ecco che il nostro capo potrebbe fare danni in lavatrice, essendo portato a stingere.

Ecco il classico danno di casa sui vestiti

Se invece sul nostro capo preferito si è accidentalmente attaccata la gomma da masticare, non disperiamo. Questa volta il trucco viene dallo sport. Ghiaccio e gomme da masticare fanno parte di questo Mondo e possono essere l’uno la salvezza dell’altra. Strofiniamo sopra il capo un cubetto di ghiaccio, la gomma si indurirà, permettendoci di staccarla poi facilmente. Come capire in pochi e veloci passaggi se il tessuto stinge, ma salvandolo anche dalle mitiche chewing gum. E, chissà quante colte ci sarà capitato di trovarcene una attaccata a scuola, in autobus o sul treno.

