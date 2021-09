Che si soffra o no di ansia, avere un attacco di panico è una di quelle esperienze che inevitabilmente ci segna a vita. E non per la gravità dell’evento in sé, quanto per quella sensazione di paura e impotenza che ci lascia addosso. Una sorta di paura di perdere il controllo del proprio corpo.

Ma come capire e riconoscere un attacco di panico? Sapere se il nostro malessere è un malessere fisico reale o se è scaturito dalla nostra mente? Oggi lo scopriamo insieme.

Come capire e riconoscere un attacco di panico, sintomi e cause

È d’obbligo innanzitutto ricordare che avere un attacco di panico è normale, può succedere e significa che il nostro corpo e la nostra mente recepiscono e rispondono agli stimoli. Ma cosa è un attacco di panico? Secondo la definizione medica, “un attacco di panico è un malessere improvviso che genera spavento in chi ne è vittima, sia per i sintomi che lo accompagnano sia per la sensazione di non avere la situazione sotto controllo, pur mantenendo lucidità e coscienza”.

Tuttavia, questo malessere si risolve in genere in pochi minuti, solitamente non più di 15 minuti e non ha conseguenze fisiche gravi. Ma imparare a riconoscerne sintomi e cause può fare la differenza nella qualità della vita di chi ne soffre.

I sintomi e le cause

Le cause di un attacco di panico possono essere diverse. Ad esempio, si può manifestare per una situazione molto stressante in cui siamo messi sotto pressione, se proviamo paura, se soffriamo di ansia generalizzata o ansia da prestazione. Per chi soffre di ansia a livello patologico, gli attacchi si presentano anche senza un apparente motivo scatenante.

I sintomi più comuni sono in genere tachicardia, tremori, sudorazione fredda, difficoltà a respirare, giramenti di testa, nausea, sensazione di mancamento. Possono però presentarsi anche con altri tipi di sintomi meno comuni. In genere, hanno una durata breve e in quel caso non è difficile capire che abbiamo appena vissuto un attacco di panico.

Un periodo particolarmente stressante, delle paure interiori che ci portiamo da tempo, una nuova situazione da affrontare che ci agita, possono essere tutti scenari per il manifestarsi di panico e ansia. Ma far finta che il problema non esista, sminuirlo o rimandarlo, non giova alla nostra salute mentale.

Se gli episodi e gli attacchi iniziano a verificarsi frequentemente, è bene rivolgersi al proprio medico o ad uno specialista per individuare immediatamente il problema. Chiedere aiuto può davvero fare la differenza e farci scoprire le strategie migliori per combattere questa brutta sensazione.

Come capire e riconoscere un attacco di panico, i sintomi e le cause ci restituirà il controllo sul nostro benessere psicofisico, per tornare ad avere una vita serena e imparare a gestire le nostre emozioni. Affrontare, conoscere e cercare la soluzione alle paure è già il primo passo che ci può condurre verso la vittoria.