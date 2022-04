Come capire e cosa fare quando il nostro organismo ha carenza di vitamine, ecco i segnali che il corpo ci manda

La carenza di vitamine era più diffusa negli anni passati e al giorno d’oggi è più rara, ma non è escluso poterne soffrire. La consapevolezza delle persone nei confronti di una dieta varia ed equilibrata è fortunatamente aumentata. Infatti ben sappiamo che la nostra dieta deve essere bilanciata, varia e con un grosso apporto di frutta e verdura.

Se non osserviamo questi principi e mangiamo sempre le stesse cose, non è difficile incorrere in una carenza di vitamine. A volte questa carenza non è causata dal cibo, ma bensì quando viviamo periodi molto stressanti procurati dal lavoro, dallo studio o dall’eccessiva fatica fisica.

Quando abbiamo una carenza di vitamine, il nostro corpo ci manda dei segnali che noi dobbiamo riconoscere e in questo articolo spiegheremo come capire e cosa fare in tali circostanze.

Come capire e cosa fare quando il nostro organismo ha carenza di vitamine, ecco i segnali che il nostro corpo ci manda

Le vitamine sono indispensabili per il nostro organismo e se manca anche solo una di queste il nostro corpo si indebolisce. In questo articolo parliamo delle vitamine del gruppo B, la vitamina D, la A, la C e la K.

Le vitamine del gruppo B sono le vitamine che troviamo in maggior numero nei derivati animali.

Per questo motivo, i maggiormente esposti a questa carenza sono i vegetariani e i vegani.

I sintomi sono diversi:

secchezza della pelle;

tagli ai lati della bocca;

debolezza dei capelli;

perdita dell’appetito;

insonnia;

stipsi.

La vitamina C

La vitamina C o acido ascorbico si trova maggiormente negli agrumi come ananas, kiwi, fragole, ciliegie e in molte verdure fresche di stagione. Per assimilare del tutto questa vitamina occorre consumare questi alimenti crudi o poco cotti.

Una mancanza di vitamina C comporta:

stanchezza;

inappetenza;

dolori muscolari;

dolore e sanguinamento alle gengive;

ematomi sulla pelle;

capelli fragili.

La vitamina D

Chiamata anche la vitamina del sole, perché viene prodotta dal corpo con l’assorbimento solare, può venire a mancare maggiormente in inverno.

Una sua carenza comporta i seguenti sintomi:

dolori alle ossa e ai muscoli;

sudore alla testa e alle mani;

stanchezza;

nervosismo e depressione.

La vitamina A

La vitamina A aiuta a rinforzare il sistema immunitario e contribuisce alla salute dell’intestino, per cui una sua mancanza provoca:

abbassamento delle difese immunitarie;

stanchezza;

sanguinamento delle gengive;

problemi cutanei;

scarsa visione notturna.

La vitamina E

La carenza di questa vitamina provoca sintomi molto importanti come:

anemia;

infertilità;

nevrosi;

problemi cardiaci;

mancanza di equilibrio;

fatica nel camminare;

diminuzione dei riflessi.

La vitamina K

La carenza della vitamina K è rara, perché viene prodotta dalla flora batterica intestinale, ma non va sottovalutata.

Nei casi in cui si verifichi una sua mancanza, il corpo manifesta questi sintomi:

sanguinamento eccessivo;

sangue dal naso;

fragilità ossea;

affaticamento;

sonno agitato;

nausea

Lettura consigliata

Per chi soffre di pressione alta oltre a diminuire il sale ecco qual è l’acqua da bere