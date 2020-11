Il gatto è uno degli animali domestici più amati, ma allo stesso tempo uno dei meno capiti. Molto spesso, infatti, il gatto cerca di comunicare con noi un linguaggio del corpo molto articolato che non è facilmente comprensibile. Oggi cercheremo di capirne di più di questo linguaggio analizzando come capire cosa sta cercando di dirci il gatto quando muove la coda.

Perché la coda è importante per il gatto

Partiamo dal presupposto che la coda è un arto estremamente importante per il gatto. Questo arto, lungo solitamente fino a 30 centimetri, serve al nostro animale domestico per mantenere l’equilibrio.

Ma ovviamente la sua funzione non finisce qua. Attraverso le movenze della coda il gatto comunica i suoi stati d’animo e le sue intenzioni sia ad umani che ad altri gatti.

Quando il gatto è felice di vederci….

Quindi come capire cosa sta cercando di dirci il gatto quando muove la coda? Cerchiamo di analizzare i comportamenti del felino nelle varie situazioni.

Nel caso vedessimo il nostro gatto sdraiato e con la coda che avvolge il corpo vuol dire che è in uno stato di completo relax. Potete avvicinarvi e coccolarlo e sarà ben disponibile.

Stesso discorso vale se durante le coccole la punta della coda si muove in maniera continuata. Significa, infatti, che l’amico felino è contento della situazione.

…e quando è meglio lasciarlo stare

Vi sono, tuttavia, anche dei momenti in cui è meglio lasciare il micio per conto suo. Ad esempio se il gatto è sdraiato e muove la coda in maniera veloce vuol dire che è nervoso. È meglio non avvicinarsi e lasciarlo stare fintanto che non si sia calmato.

Stesso consiglio vale se notiamo che il nostro amico ha gli occhi chiusi e sta muovendo la coda in maniera improvvisa. Vuol dire, infatti, che il gatto sta sonnecchiando e a nessuno piace essere disturbato in questo stato.

Infine, se si nota che il gatto ha la coda dritta, e la muove in maniera rigida da una parte all’altra, è il momento di correre ai ripari. In questo modo, infatti, il gatto si sta mettendo in una situazione offensiva ed è pronto ad attaccare.