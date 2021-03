Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante. Servizi che qualche decennio fa sembravano fantascienza oggi sono il pane quotidiano. Sms, mms sono obsoleti. La messaggistica istantanea è la nuova frontiera.

La vita di tutti ormai si svolge completamente su Internet. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram. Sono solo alcuni dei numerosi programmi che hanno invaso il web. In poco tempo, infatti, sono riusciti a conquistare tutti gli utenti.

È difficile trovare fra i più giovani qualcuno che non li usi. Tuttavia non è tutto oro quello che luccica. A volte ci possono essere delle problematiche abbastanza serie. Bisogna fare molta attenzione perché a volte i social network possono essere pericolosi.

A volte si potrebbe sentire il bisogno di uscire dal mondo virtuale, magari una volta per tutte.

In questo articolo si vedrà come cancellarsi in maniera definitiva da Facebook.

Perché cancellarsi da Facebook

Arrivati a questo punto, ci si chiederà una cosa. Perché cancellarsi da Facebook? Come mai uscire da un mondo così avveniristico e pieno di amici?

In realtà non è sempre così. In rete ci sono di sicuro colleghi, compagni di viaggio, svaghi, divertimenti. Si possono incontrare, tuttavia, anche alcuni malintenzionati. È sempre consigliabile non fornire informazioni personali a sconosciuti.

Rimanere sul vago quando si pubblicano determinati post è altrettanto importante. Meglio non dare troppe informazioni a delle persone che non si conoscono bene.

A questo proposito, è indispensabile controllare le impostazioni della privacy. Bisogna sempre leggere, inoltre, i termini e le condizioni di utilizzo del Ministero della Salute.

I motivi per lasciare Facebook sono molteplici. A cominciare dalla semplice noia. Magari qualcuno non usa più il social network per eccellenza. O per l’utilizzo eccessivo. O, ancora, perché si è oggetto di cyberbullismo.

A prescindere dalla motivazione, vediamo come cancellarsi in maniera definitiva da Facebook.

Alcune mosse efficaci prima di cancellare il profilo

Se la decisione è presa, si può procedere con la cancellazione definitiva dell’account Facebook. Sul menu principale basta scegliere “eliminazione del profilo”. Per testare l’identità dell’utente, sarà richiesta la password. In questo modo il profilo sarà disattivato completamente. Le tracce della propria esistenza scompariranno. Continueranno, magari, a vivere solo in eventuali post altrui.

È importante, tuttavia, prima di procedere alla completa eliminazione, effettuare un backup. Questo per evitare di perdere i files che si vogliono conservare. È consigliabile, inoltre, cancellare i propri dati cliccando sulla voce “informazioni personali”.

La stessa operazione va effettuata per le foto e i video presenti sulla piattaforma.

Seguendo queste indicazioni in poco tempo la nostra presenza su Facebook sarà solo un lontano ricordo.