Ciascuno ha un baricentro fisico alto o basso, a seconda che la proporzione tra busto e gambe propenda più per l’uno o per le altre. In alcuni fisici, anche visivamente, è importante la sproporzione dell’altezza delle gambe rispetto alla parte superiore del corpo. Ecco, quindi, come camuffare la sproporzione tra busto e gambe con questi semplici trucchi.

Baricentro alto o basso

Per capire velocemente se il baricentro sia alto o basso, occorre prendere due misurazioni corporee. Prima l’altezza dal mento al basso ventre e poi da questo alla caviglia. Se la misura del busto è più lunga delle gambe, il baricentro è basso. Se, viceversa la seconda misurazione prevale sulla prima, il baricentro è invece alto. In condizioni normali, la differenza tra le due misurazioni dovrebbe essere minima. Ma, in alcuni casi, la sproporzione è evidente, con un baricentro eccessivamente alto o basso. A livello visivo, questo comporta gambe che appaiono eccessivamente lunghe e busti troppo corti o viceversa. Ma una soluzione esiste.

Se il busto è lungo in confronto alle gambe

Ecco, tuttavia, come camuffare la sproporzione tra busto e gambe con questi semplici trucchi. Per i fisici in cui la misura del busto prevale sull’altezza delle gambe, è buona norma utilizzare gonne o pantaloni con la vita alta. Questi creano l’illusione di gambe più lunghe. Stesso discorso per i vestiti, che non devono mai avere la vita bassa. Attenzione anche alla lunghezza delle camicie o dei top, che non devono mai oltrepassare il bacino per non accorciare visivamente ancor più le gambe. Ovviamente, prediligere sempre l’utilizzo di scarpe con il tacco o di sneakers modello chunky, che alzano la figura.

Il caso opposto

Viceversa, per i fisici con un baricentro alto, in cui la lunghezza delle gambe prevale nettamente su quella del busto, bisogna adottare gli accorgimenti contrari. Evitare quindi i pantaloni o le gonne a vita alta e prediligere i capi d’abbigliamento in cui la vita è più bassa. Una buona idea sono anche i pantaloni con il cavallo basso, che accorciano visivamente l’altezza delle gambe e ristabiliscono la proporzione della figura. Si possono utilizzare le scarpe rasoterra, come sneakers e ballerine, che donano particolarmente a questa figura.