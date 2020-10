Oggi esploreremo come campare cent’anni e vivere felici seguendo i consigli degli anziani sardi. Sta, infatti, crescendo l’attenzione mondiale nei confronti della popolazione dell’isola. La Sardegna è, infatti, una delle zone poche zone blu al mondo, locazioni, cioè, in cui la gente arriva facilmente a più di cent’anni. Ma quali sono i segreti di questa vita lunga e felice? È tutta genetica, o c’è molto di più?

Campare cent’anni grazie a una dieta sana ed equilibrata

Se volete vivere fino a cent’anni, smettete di mangiare al McDonald. Il consumo di carni rosse è collegato, infatti, ad un aumento di episodi tumorali e cardiologici. Ma come, direte voi, i sardi mangiano maialetto arrosto spesso e volentieri, e voi ci consigliate di mangiare meno carne?

Nessuno sbaglio. In passato il consumo di maialetto nell’isola era riservato solamente alle feste. I centenari sardi possono, quindi, averlo apprezzato molto, ma non ne hanno sicuramente mangiato le quantità che vengono consumate oggi. Quindi ripeto, ridurre il consumo di carne rossa il più possibile è un must se si vuole vivere a lungo e felici. Al contrario, tutti gli elementi della dieta mediterranea sono benvenuti in cucina: frutta secca, legumi, verdure e latte di pecora o capra. E mi raccomando, bevete molta acqua e non scordate di sorseggiare almeno un bicchiere di vino al giorno, in particolare se il sardo cannonau!

I vantaggi di una vita serena seguendo i consigli degli anziani sardi

Il secondo elemento a cui dovete stare attenti è lo stress. Le zone in cui vivono questi anziani sono, infatti, caratterizzate da una vita lenta e routinaria e dalla presenza di comunità molto unite. Davanti ai problemi, i sardi sanno di poter contare sui membri del proprio paese, e sono pronti a ricambiare. Questo senso di serenità, in aggiunta al riconoscimento sociale dei propri sforzi, sembra essere un elemento chiave della longevità degli abitanti dell’isola. La lezione dovrebbe essere di insegnamento a tutti noi, che viviamo in una società frenetica in cui l’attenzione al prossimo è molto sottostimata.

Ho risposto alle vostre curiosità riguardo a come campare cent’anni e vivere felici seguendo i consigli degli anziani sardi? Se vi sembra un modello di vita troppo difficile da seguire, non desistete. Anche piccoli cambiamenti nella vostra routine quotidiana porteranno sicuramente grandi risultati.