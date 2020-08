Per cambiare l’assicurazione auto, è sufficiente attendere la scadenza annuale del contratto. In questo modo, non si dovrà pagare alcuna penale e si è liberi di sottoscrivere una nuova polizza con una diversa compagnia assicurativa. Se invece si vuole cambiare l’assicurazione prima della scadenza del contratto, è possibile farlo gratuitamente, solo in determinate ipotesi. Quindi, per approfondire la tematica su come cambiare la polizza assicurativa auto, occorre operare talune precisazioni.

Come effettuare il cambio

Come sappiamo, l’assicurazione RCA è obbligatoria per circolare con il proprio veicolo. In particolare, lo scopo della normativa è quello di tutelare la generalità degli utenti della strada sia da danni materiali che da lesioni personali. La sua durata è di 12 mesi, con possibilità di rinnovo alla scadenza. Se, invece, si cambia idea, si ha la possibilità di stipulare una nuova polizza con altra compagnia assicurativa. In questo caso, occorre sapere come cambiare la polizza assicurativa. Segnatamente, 30 giorni prima della scadenza della polizza, la compagnia assicurativa farà presente la possibilità di rinnovarla. A questo punto, non si deve far altro che far scadere il contratto per contattare un’altra compagnia assicurativa. In tal caso, avremo bisogno dell’attestato di rischio. Tuttavia, la legge consente di disdire gratuitamente l’assicurazione auto, anche prima della scadenza, in caso di vendita, rottamazione, furto e incendio della vettura, decesso dell’assicurato. In tutti questi casi, non solo non occorre pagare la penale ma è possibile anche chiedere il rimborso del premio non goduto.

A tale scopo, però, è indispensabile fornire documentazione a supporto della richiesta. Se, invece, si vuole disdire l’assicurazione auto prima della scadenza e non si rientra nelle ipotesi predette, si deve pagare una penale. In ogni caso, le tempistiche per rendere operativa la disdetta, sono di circa 30 o 60 giorni. Infine, si ricorda che la stipula di una polizza RC auto può avvenire nelle seguenti modalità: – recandosi personalmente in agenzia; – rivolgendosi a un intermediario; – in banca; – al telefono; oppure online con una procedura telematica.