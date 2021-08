Per rinnovare una parete e dare un tocco nuovo alla casa non sempre sono necessarie importanti opere di ristrutturazione. Spesso, tutto ciò che serve sono soltanto un po’ di creatività ed un pizzico di manualità. Per dare un tocco di personalità alla casa, ad esempio, un’ottima idea potrebbe essere quella di rivestire una parete di legno.

Per quanto possa sembrare complicato, in realtà si tratta di un lavoro estremamente semplice. Tutto ciò che serve è semplicemente del perlinato o perline. Il perlinato consiste in una serie di tavole, di vario genere, colore e misura, che si incastrano fra loro attraverso delle guide.

Il costo del perlinato è veramente irrisorio. Il suo prezzo oscilla dai 5 ai 10 Euro al metro quadrato.

Come cambiare il look alla casa con questo bellissimo rivestimento in legno

Prima di acquistare il perlinato, è fondamentale prendere le misure della parete da rivestire. Nelle ferramenta o nei negozi in cui è possibile acquistarlo, saranno in grado di indicare la quantità necessaria per il rivestimento.

Oltre al perlinato ed ai relativi profili angolari che rivestiranno gli angoli, è consigliabile acquistare delle ulteriori tavole che fungeranno da telaio. Il telaio consentirà alle perline di mantenere un centimetro di distanza dalla parete da rivestire. In questo modo il legno non assorbirà umidità e sarà, inoltre, un perfetto isolante per la parete.

Per il telaio andranno bene 3 tavole da fissare al centro e lungo le estremità della parete, nel senso opposto a quello delle perline. Una volta fissato il telaio è possibile procedere con la posa del perlinato. Di regola, questo va fissato in verticale, ma è possibile scegliere un orientamento orizzontale.

Ecco come posare il perlinato in modo semplice e veloce

Una volta montato il telaio, le perline possono essere posate direttamente su questo.Prima di fissarlo è importante comprendere il modo in cui devono essere incastrate le perline. Ogni pezzo è dotato di una guida che consente di aderire perfettamente alla guida successiva.

Si consiglia di cominciare dal lato sinistro della parete, lasciando la guida utile all’incastro sul lato destro della perlina. Per la posa si possono utilizzare dei chiodi sottili o delle specifiche graffette che hanno il vantaggio di non essere visibili.

Per tagliare eventuali parti in eccesso è possibile utilizzare un qualsiasi seghetto per legno. Le perline hanno una struttura leggera ed estremamente semplice da tagliare. Una volta posate tutte le perline si possono montare i profili angolari che andranno a coprire le imperfezioni degli angoli.

In pochi minuti e senza fatica sarà possibile cambiare il look alla casa con questo bellissimo rivestimento in legno!

