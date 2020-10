Come cambiare i soldi da euro a dollari e in altre valute come sterlina e franco svizzero

Da euro a dollari e in altre valute come sterlina e franco svizzero, come cambiare i soldi? Al riguardo bisogna fare due distinzioni. In quanto su come cambiare i soldi da euro a dollari ci sono due possibilità.

Ovverosia il cambio elettronico, e quindi senza lo scambio di moneta cartacea, e quello invece classico che prevede per esempio la cessione ad un intermediario fisico delle sterline per avere in cambio i franchi svizzeri in base a quello che è il rapporto corrente, ovverosia di mercato.

Come cambiare il denaro senza che ci sia il passaggio di moneta cartaceo

Rispetto al passato la risposta a come cambiare i soldi da euro a dollari senza il passaggio di banconote è semplice. E questo perché molte banche permettono ai clienti di aprire il conto corrente in euro. Ma con incluso il servizio multivaluta. In pratica la giacenza in conto in euro con un click si può andare a convertire in tutto o in parte in una o più valute straniere.

Il servizio multivaluta online permette così di cambiare il denaro tramite transazione elettronica. E rappresenta in tutto e per tutto anche un servizio accessorio utile per investire. Chi per esempio ritiene che l’euro si deprezzerà rispetto al dollaro, allora convertirà in tutto o in parte la giacenza in conto dalla moneta al biglietto verde. Con il chiaro intento di ottenere poi una plusvalenza se la previsione si sarà rivelata azzeccata.

Se ti servono invece dollari cartacei ed altre valute ecco come devi fare

Se invece si deve partire per un viaggio, e vogliamo metterci 1.000 dollari fruscianti in tasca? Allora bisogna recarsi in banca, meglio se è l’istituto di credito dove abbiamo aperto un conto corrente.

Al riguardo si raccomanda in tal caso di non andare in banca all’ultimo minuto ma qualche giorno prima della partenza. In quanto la banca potrebbe non avere disponibile la valuta richiesta specie se questa non rientra tra quelle più richieste. Ovverosia dollari, sterline, franchi svizzeri o yen.

In alternativa alla banca la moneta euro si può cambiare in valuta estera pure presso gli uffici di cambio autorizzati e pure negli aeroporti. Oppure negli alberghi arrivati a destinazione ma facendo sempre attenzione alle commissioni applicate in quanto queste potrebbero essere salate.