Forse per pigrizia, forse per necessità o solo forse per curiosità vorremmo cambiare canale della televisione senza telecomando. Siamo seduti sul nostro divano più comodo, o sulla nostra poltrona preferita, e stiamo guardando un programma estremamente noioso che proprio vorremmo mettere a tacere.

Capita a tutti però che la voglia di cambiare canale è ancora minore della voglia di alzarci e, quindi, ci rassegniamo a guardare quell’odiosa trasmissione. Attenzione però, la tecnologia ci viene in soccorso e basta compiere qualche semplice mossa per risolvere questo annoso problema. Ecco come cambiare canale della televisione senza telecomando.

Applicazioni per cellulari

Se apriamo il cellulare troviamo migliaia di notifiche sul Covid 19 o sulle nuove regole dei vari Governi. Tuttavia, dobbiamo andare su Google Play, se abbiamo un telefonino Android. E sull’Apple Store se abbiamo un iPhone. Se cerchiamo “smart remote” troveremo una pletora di applicazioni che ci vengono presentate.

Controlliamo tra i commenti per scegliere quella che ci aggrada di più e installiamola. Con qualche semplice procedura colleghiamo quest’applicazione alla nostra televisione e via, possiamo dimenticarci del telecomando.

Certo, se non siamo proprio pratici di applicazioni per smartphone possiamo sempre chiedere aiuto ai nostri nipoti che, per via della loro passione e competenza, potranno sicuramente aiutarci.

Tasti sulla televisione

Se, invece, non troviamo più il telecomando, o se abbiamo finito le pile, non disperiamoci nemmeno. Se il nostro forte non è la tecnologia, possiamo comunque cambiare canale dalla televisione stessa.

Tutti si ricordano delle prime televisioni: chi da memoria diretta chi da documentari o fotografie. Le prime televisioni avevano, infatti, dei pulsanti appositi sull’apparecchio stesso e se si voleva cambiare canale bisognava usare quelli.

Ancora oggi, moltissimi modelli presentano questa alternativa: controlliamo dietro o sotto lo schermo, troveremo tasti che non avevamo mai notato. Ecco come cambiare canale della televisione senza telecomando.