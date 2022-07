Un amico a quattro zampe riempie le nostre giornate con le sue feste e il suo amore incondizionato. Il rapporto con un cane però si compone anche di altro. Infatti, avere un cane è una grande responsabilità che richiede cura e impegni costanti.

Tutto ciò che lo riguarda infatti è a nostro carico, dalla sua salute ai suoi comportamenti. Per quanto riguarda quest’ultimi, quando errati, è necessario comprenderli e regolarsi di conseguenza sul da farsi.

Tra i comportamenti da modificare vi potrebbe essere quello di abbaiare sempre, con la conseguenza di disturbare noi e tutto il vicinato. Un problema da risolvere, soprattutto se dovessimo vivere in un condominio.

Metodi sconsigliati

Quando ci si chiede come calmare un cane che in casa abbaia in continuazione, si potrebbero anche compiere degli errori nel tentativo di risolvere.

Infatti, alla ricerca di un rimedio definitivo, si potrebbero prendere in considerazione alcuni dispositivi sconsigliati ,che potrebbero nuocere al cane o addirittura sfociare nell’illegalità. È il caso dei dissuasori ultrasuoni che infastidirebbero il nostro cane e gli provocherebbero una certa sofferenza. Anche i collari anti abbaio si baserebbero sul medesimo principio. Esisterebbero anche dei farmaci, ma non sarà certo il caso di abusarne. Si dovrebbero infatti usare in determinate situazioni, sotto consiglio e controllo del veterinario.

Per calmare il nostro cane invece dovremmo prima capire il perché del suo comportamento, così da porvi rimedio. Non dimentichiamo infatti che l’abbaio è uno dei tanti versi da interpretare e con cui comunica.

Come calmare un cane che in casa abbaia sempre e farlo smettere

Spesso il nostro cane abbaia insistentemente perché vuole attenzioni da parte nostra. In questa situazione il più delle volte viene spontaneo assecondarlo, ma sarebbe meglio evitare. Infatti così non capirebbe che il comportamento è sbagliato, bensì lo considererebbe il modo giusto per ottenere ciò che vuole. In questo frangente interpreterà allo stesso modo anche i richiami che quindi non serviranno. Preferibile sarebbe attendere che si calmi e, solo allora, coccolarlo. Il nostro messaggio così potrà arrivargli.

Medesimo atteggiamento bisognerebbe adottare anche quando il suo abbaiare derivi da timore di qualcosa. Bisognerà evitare di agitarlo ulteriormente sgridandolo e, contemporaneamente, sarebbe importante attendere che si rilassi per interagirvi.

Altro motivo che lo porta ad abbaiare forsennatamente è la noia, soprattutto quando è solo. Quindi, per evitare che faccia baccano sarà utilissimo intrattenerlo e farlo stancare. Ad esempio, potremmo portarlo a passeggiare per un tragitto non troppo breve o acquistare qualche giochino. Consigliati sarebbero quelli di abilità mentali che gli consentiranno di passarci un po’ di tempo e di mantenersi allenato.

Molto spesso poi la causa potremmo rinvenirla nella presenza di qualche estraneo. Per modificare questa tendenza sarà importante correggerlo quando ciò si verifica. Potrebbe aiutare chiedere una mano a qualcuno al di fuori della cerchia familiare che dovrà avvicinarsi giorno dopo giorno al cane. Nel momento in cui non dovesse abbaiargli, un piccolo premio potrebbe fungere da rinforzo positivo. Se dovesse ostinarsi ad abbaiare potrebbe distoglierlo provocare una qualche forma di rumore non chiaramente identificabile.

In ogni caso, indipendentemente dal motivo che lo porta ad abbaiare sempre, se dovesse ostinarsi nel farlo potrebbe essere necessario consultare un educatore cinofilo.

