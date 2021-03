Chi non ha mai sofferto di batticuore, ansia o agitazione non può capire. Si tratta, infatti, di una sensazione terribile che non vorremmo mai augurare a nessuno. Sembra, a tratti, di soffocare. Sembra che il mondo debba finire da un momento all’altro, senza una facile via di fuga. Purtroppo, il nostro cuore, unito al nostro cervello, ci comanda.

E, spesso, non riusciamo a calmarci e nemmeno a calmarlo. Nei casi più gravi, naturalmente, bisogna chiamare un medico e farsi visitare da un cardiologo. Se tutto questo non bastasse, ricordiamoci che è da un anno che siamo bloccati in casa.

Le politiche contro il Covid 19 cercano di limitare il virus ma non si preoccupano delle altre malattie e del nostro benessere psicofisico. C’è, però, una tecnica che, nei casi meno gravi di ansia, può dare molto sollievo. Ecco come calmare l’ansia, l’agitazione e il batticuore con questa tecnica di respirazione.

La tecnica

Di solito, i medici ci dicono che per ridurre l’intensità di un attacco d’ansia bisogna respirare più lentamente. Certamente è una soluzione, ma che ci fa sentire “a corto di ossigeno”. Questo può farci andare ancora più nel panico.

Per uscire da questa sensazione, dobbiamo assolutamente eseguire questi passaggi.

Seduti tranquillamente su una poltrona, cerchiamo di rilassare tutti i muscoli, schiena e spalle compresi. A questo punto, inspiriamo dal naso ed espiriamo dalla bocca.

Quando respiriamo con questa tecnica, dobbiamo far muovere il diaframma. In altre parole, dobbiamo respirare “con la pancia” e non con il torace. Dobbiamo, infatti, vedere il nostro ventre gonfiarsi e sgonfiarsi.

Bisogna ripetere l’operazione per alcune volte, anche minuti. Se però dopo qualche giorno questa sensazione non passa, sarebbe buona cosa consultare un medico.

Approfondimento

Abbiamo visto come calmare l'ansia, l'agitazione e il batticuore con questa tecnica di respiro.