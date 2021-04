Bisogna provvedere in fretta perché il trimestre per la contribuzione scade quest’anno il 12 aprile. Se qualcuno ha ancora dei dubbi ed è in ritardo ecco come calcolare senza errori i contributi per la badante e pagare il giusto. I criteri da seguire sono indicati da INPS nella circolare n. 9 emessa il 25 gennaio 2021. Le aliquote sono rimaste invariate e quindi la cifra da versare sarà la stessa del trimestre precedente. Ma per non commettere errori bisogna anche osservare le corrette modalità di versamento dei contributi stessi. Nello stesso tempo, non sforare le date di scadenza delle singole rate del versamento.

Quando scadono i trimestri

La prima rata dei contributi per badanti, baby-sitter e collaboratori domestici scade di solito il 10 aprile. Quest’anno il termine è prorogato a lunedì 12 il 10 è sabato.

Il secondo trimestre scade il 10 luglio, il terzo scade il 10 ottobre, per finire con l’ultima rata in scadenza il 10 gennaio 2022.

Il servizio online di INPS

INPS fornisce una app sul sito che consente di capire come calcolare senza errori i contributi per la badante e pagare il giusto. La pagina è disponibile cliccando qui.

Si suggerisce memorizzare questo link perché sarà utile anche per i prossimi trimestri. Inoltre INPS provvederà ad aggiornarlo se le aliquote per i contributi dovessero subire modifiche. Chiunque abbia alle proprie dipendenze un collaboratore domestico disporrà di un facile strumento che gli fornirà sempre il calcolo esatto di quanto versare per contributi.

Quali dati avere a disposizione

Il programma di calcolo appena segnalato chiede di inserire la tipologia di contratto con cui il collaboratore è assunto e tutti i dati relativi alla retribuzione. Per non perdere tempo è bene accertarsi di avere a portata di mano tutta la documentazione di riferimento di quel lavoratore.

Suggeriamo anche di redigere sempre uno schema delle ore effettive di lavoro svolte da quel collaboratore nel mese per essere pronti ad inserire questo dato se richiesto.