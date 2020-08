Oggi spieghiamo come bruciare il grasso con il ghiaccio. Avete mai sentito parlare della criolipolisi per rassodare ed aiutare a dimagrire?

E’una tecnica dermatologica di rimodellamento del corpo che avviene tramite il congelamento del tessuto adiposo. Se avete provato diete rigide, allenamenti sportivi e non avete ottenuto nessun risultato si può provare questa tecnica valida non solo per le donne ma anche per gli uomini.

Come bruciare il grasso con il ghiaccio

In sintesi le cellule adipose colpite dal freddo collassano, muoiono e quindi si riducono. E’ un alternativa non chirurgica alla liposuzione, è indolore e non invasivo. Riduce il grasso localizzato sull’addome, fianchi, interno ed esterno coscia e ginocchia. Poiché’ si possono trattare solo piccole zone per volta sono necessarie più sedute.

Ecco in cosa consiste una seduta di criolipolisi

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ci si sdraia sul lettino e il medico applica del gel sulla parte interessata per poi appoggiare una coppa che tramite un macchinario risucchia la parte di grasso all’interno della coppa. A questo punto inizia la fase di raffreddamento che dura un ora. Il grasso congelato dopo qualche giorno muore e viene espulso tramite il sistema linfatico. Dopo la seduta si torna tranquillamente a casa a riprendere le proprie attività. I risultati saranno visibili dopo quindici o venti giorni.

Tecnica del freddo per tonificare e snellire il corpo da casa

Oltre ad una sana alimentazione e attività fisica ci si può aiutare con questa tecnica come rimedio naturale per dimagrire.

Come fare?

Si tratta di applicare su zone specifiche del corpo, una quantità di ghiaccio per qualche minuto facendo dei movimenti circolari, massaggiando. Se si ha la pelle molto sensibile, avvolgere il ghiaccio in un panno o in una busta di plastica per evitare di ustionarsi.

Si possono usare delle borse di ghiaccio e applicarle sulla zona da snellire o da tonificare. Sul mercato esistono diversi tipi di ghiaccio che ne migliorano gli effetti. Ci sono alcuni che contengono oli o erbe naturali che curano anche malattie specifiche.