Ricevere in continuazione chiamate indesiderate può essere snervante. In quanti si ritrovano tartassati da telefonate provenienti dallo stesso numero di cellulare persino di notte? Se il numero in questione è visibile e non risulta essere sconosciuto, è possibile bloccarlo e fare in modo che non possa inviarti ulteriori telefonate. In questo breve tutorial, quindi, vedremo come bloccare un numero di telefono su iPhone. In caso sia uno sconosciuto a chiamarti, prova a consultare quest’altro articolo nel quale ti spiegheremo come identificare chi ti chiama anonimamente. La procedura da utilizzare per bloccare un numero di telefono su iPhone è molto semplice e in pochi istanti vi libererà dai disturbatori più insistenti.

Come bloccare un numero di telefono su iPhone

Accedi al registro chiamate

Il registro chiamate di iOS funziona da promemoria di tutte quante le chiamate in entrata e in uscita. Rispettivamente, quelle che ricevi e quelle che effettui. Prima, devi accedere all’applicazione Telefono. Per farlo, ti basterà cliccare sull’icona verde rappresentante la cornetta di un telefono per poi premere sul tasto ”Recenti”. In questo modo, avrai accesso al registro chiamate.

Clicca la ”i” cerchiata a destra sita accanto al numero da bloccare

Non c’è molto da aggiungere su questo passaggio. Farlo ti consentirà di accedere a tutte quante le informazioni disponibili sulla chiamata in questione. Quindi, scrolla la schermata fino a giungere al suo termine. Dopo l’opzione ”Condividi la mia posizione” c’è proprio quella che ti consentirà di bloccare un numero di telefono su iPhone e cioè ”Blocca contatto”.

Premi il tasto ”Blocca Contatto”

Una volta fatto questo, sarai riuscito a bloccare il disturbatore. Infatti, il numero in questione non potrà più chiamarti in alcun modo. Ciò non vieta che potrà riprovarci con un altro numero, magari anonimo, ma stavolta avrai tutti quanti i mezzi per fermarlo prima che diventi fastidioso.