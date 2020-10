Bloccare un contatto sul Whatsapp vuol dire fare in modo che un terzo non possa né contattarvi né aggiungervi a dei gruppi né, tanto meno, visualizzare le vostre storie, l’immagine di profilo o il vostro stato. E neanche, ovviamente, il vostro ultimo accesso. Tuttavia, il contatto in questione, avendo una conoscenza minima dell’applicazione, potrà capire di essere stato bloccato. Specialmente se eravate soliti parlarci almeno saltuariamente. In caso contrario, sarà più difficile. Infatti, se una persona non è parte della vostra rubrica e avete le apposite opzioni di privacy attivate in maniera tale che solo i vostri contatti possano visualizzare la foto di profilo, è difficile che capisca immediatamente di essere stata bloccata. A meno ché non provi a scrivervi. In ogni caso, l’applicazione non avverte il contato del blocco effettuato. Questi dovrà, quindi, comprenderlo da sé.

Come bloccare un contatto su Whatsapp

Il procedimento in sé per sé è molto semplice. Bisogna soltanto aprire la chat della persona che si ha intenzione di bloccare, per poi cliccare sul nome con cui è salvata nella vostra rubrica o sul suo numero posto all’apice della pagina, a sinistra delle icone ”Chiama” e ”Videochiama”, che rappresentano rispettivamente la cornetta di un telefono e una videocamera. Cliccato sul nome o sul numero, quindi, si aprirà una pagina. A questo punto, bisognerà scorrerla fino in fondo muovendo il dito dal basso verso l’alto. Al termine della pagina sarà possibile visualizzare diverse opzioni. La penultima è ”Blocca contatto” ed è su quella che bisognerà cliccare, per poi confermare una seconda volta l’intenzione cliccando su ”Blocca”.

Per sbloccarla, basterà fare l’operazione inversa, cliccando su ”Sblocca contatto”, che avrà a questo punto sostituito la precedente opzione. Se si ha intenzione di segnalare il contatto oltre che bloccarlo, bisogna invece cliccare sulla voce ”Segnala contatto”, posta al di sotto del pulsante di blocco, per poi selezionare l’opzione ”Segnala e Blocca”.

Per approfondire

