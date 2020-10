Le telefonate anonime sono ormai diventate un incubo ricorrente? Fortunatamente, iPhone consente ai suoi fruitori di bloccarle con un semplice procedimento. Infatti, per farlo bisogna semplicemente attivare un filtro cui è possibile accedere al pannello delle Impostazioni. Quindi, scopriamo insieme come bloccare le chiamate anonime su iPhone.

Procedimento

Accedere all’applicazione delle Impostazioni. Per farlo, bisogna cliccare sull’Icona rappresentante una rotella grigia presente sulla schermata delle applicazioni del dispositivo. Per i meno esperti, quella che utilizzate per accedere anche a Whatsapp e a Messenger. Premere sull’opzione ”Non disturbare”. Accedere quindi all’opzione ”Consenti chiamate” premendoci sopra. A questo punto, sarà possibile scegliere da chi ricevere chiamate. Cliccare su ”Tutti i Contatti” se si desidera ricevere chiamate solamente dai numeri salvati nella propria rubrica. Altrimenti, se proprio non si ha intenzione di ricevere telefonate, è possibile selezionare su ”Nessuno”.

Questa modifica non è irreversibile e, quindi, potete schermarvi in un periodo in cui siete bersagliati in particolar modo da chiamate anonime. Certamente, infatti, consentire solamente ai contatti in rubrica di contattarvi può non essere l’opzione migliore. Potreste ricevere importanti telefonate da vostri amici e parenti che vi chiamano da un numero secondario o appartenente ad un’altra persona. O anche una chiamata lavorativa, sebbene molte persone usino avere un cellulare aziendale ed uno per la vita privata. In ogni caso, seguendo questo semplice procedimento vi sarete sbarazzati delle chiamate anonime su iPhone nel giro di qualche istante. Dalla stessa applicazione, tramite l’opzione ”Programmato”, sarà possibile selezionare una determinata fascia oraria nella quale non potrete ricevere chiamate indesiderate. Sicuramente, in questo modo, vi risparmierete di dovere impostare quest’opzione manualmente e, quindi, disattivarla ed attivarla ogni singola volta.

