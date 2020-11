Ma il coltello va a sinistra o a destra? Si mette il cucchiaio per il dolce oppure la forchetta? Il bicchiere del vino dove va? E il tovagliolo si può mettere sul piatto? Quando si hanno ospiti a cena e si vuole fare belle figura quelle che un tempo sembravano essere delle certezze ora non lo sono più. Tutto svanito. Quindi come bisogna apparecchiare veramente la tavola quando si hanno ospiti?

La tipologia di piatti e bicchieri che si usa a tavola va a discrezione del proprietario di casa. Esistono dei servizi piatti ad esempio rotondi, oppure ne esistono di quadrati. Qui non c’è giusto o sbagliato, o bello e brutto, ma la scelta del servizio va a gusto personale. La cosa importante è che sia in linea con posate e bicchieri. Ma a proposito di posate, queste come devono essere messe in tavola?

Come bisogna apparecchiare veramente la tavola quando si hanno ospiti?

Sicuramente bisogna prendere come spartiacque il piatto che sarà al centro. A sinistra vanno messe le forchette. Plurale perché è importante mettere la doppia posata: una per il primo e una per secondo. La prima forchetta, quindi quella che si usa per il primo, sarà all’esterno. Mentre la seconda, appunto per il secondo, sarà più vicina al piatto.

Il coltello va a destra, assieme al cucchiaio, e la lama sarà rivolta verso l’interno. Il coltello del pesce sarà sempre prima rispetto a quello delle carne, quindi verso l’esterno. Mentre la posata per il dolce sarà posizionata sopra il piatto. Solitamente si usa la forchetta per le torte e il cucchiaio per gelato o creme. Il cucchiaio non deve però essere quello del tè, infatti quello da dolce è leggermente più grande.

Per quanto riguarda invece i bicchieri, questi saranno posizionati a destra. Quello più vicino al piatto sarà quello dell’acqua e quello invece più distante è quello per il vino. Ovviamente il bicchiere del vino deve essere conforme al vino scelto per il pasto. Quindi leggermente più bombato per quello rosso e meno bombato se bianco.

Approfondimento

Quali sono i migliori bicchieri per vino rosso e vino bianco?