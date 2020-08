Sappiamo che l’acqua è indispensabile per la nostra salute e bisogna bere la quantità che necessita al nostro organismo. Come bere l’acqua per assumere meno calorie?

Bere nei momenti giusti potrebbe aiutarci a mangiare meno, a depurare il corpo più velocemente dalle tossine, a combattere la ritenzione idrica e la stitichezza.

Alcuni pensano che per dimagrire si debba necessariamente smettere di mangiare e bere solo tanta acqua. Ciò è sbagliato e potrebbe arrecare danni alla salute. Qualsiasi dieta è meno efficace se non si esegue una giusta idratazione. Bere fa dimagrire di più, intensifica il senso di sazietà e stimola il consumo di calorie per la produzione di energia. L’ipoidratazione, ossia non bere a sufficienza, comporta l’aumento del peso e altre conseguenze.

Ecco come bere l’acqua per assumere meno calorie

Bere prima della colazione

E’stato provato che bere un bicchiere di acqua appena svegli e prima di fare colazione depura velocemente l’organismo. Trovando lo stomaco ed il colon vuoti l’acqua pulisce con maggior efficacia e fa in modo di ridurre quei processi fermentativi che gonfiano la pancia.

Acqua mezz’ora prima del pasto

Una mezz’ora prima di pranzo o cena bere mezzo litro di acqua riduce il senso della fame. Berla a piccoli sorsi darà una sensazione di stomaco pieno e ci aiuterà a fare porzioni più piccole.

Acqua tra un pasto e l’altro

Bere tra un pasto e l’altro un bicchiere di acqua riduce la tentazione di fare spuntini oppure di bere bevande gassate che sono piene di zuccheri e coloranti dannosi alla nostra salute.

Acqua prima di andare a letto

L’ultimo bicchiere di acqua, magari una tisana, va bevuto mezz’ora prima di andare a letto la sera.

Grazie a questo il corpo avrà l’idratazione che gli serve per essere aiutato a smaltire le tossine accumulate durante il giorno, ma anche di eliminare i grassi.

Chi svolge attività fisica è opportuno che aumenti di un paio di bicchieri in più l’acqua che consuma specie nei mesi estivi.

Se l’acqua semplice non piace la si può aromatizzare acquistando degli aromatizzanti in polvere facendo attenzione che non contengano calorie.