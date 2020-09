Come bere il giusto quantitativo di acqua giornaliero? Bere tanta acqua fa bene. Ce lo sentiamo costantemente dire. Bisogna bere minimo due litri di acqua al giorno. Perché fa bene alla pelle, depura il corpo e fa bene agli organi interni. La sera infatti si consiglia sempre una tisana o un infuso di erbe. Questi hanno doppio beneficio, perché dissetano il corpo prima di andare a dormire e soprattutto in base all’infuso che scegli avrai diversi benefici. Ci sono quelli detox, quelli che ti fanno addormentare e tanti altri. Ce ne sono veramente di ogni tipo.

Come bere il giusto quantitativo di acqua giornaliero?

Ma la vera domanda è: “Come faccio a bere 2 litri di acqua al giorno? Devo andare in giro con una bottiglia da un litro e berla tutta due volte?” Potrebbe essere un’idea anche questa, certo va messo in conto il peso di andare in giro con 1 litro di acqua. Poi bisogna calcolare il fatto che l’acqua dentro la bottiglia si potrebbe scaldare e che se utilizzate una bottiglia di plastica questa a lungo dare potrebbe perdere delle particelle di plastica che poi andreste a bere. Cosa diciamo non molto carina. Né per voi né per il vostro organismo

Il trucco per bere 2 litri di acqua al giorno

Quello che bisogna fare è scandire il tempo. Solo in questo modo sarà possibile bere il giusto quantitativo di acqua. Prima cosa che dovete fare appena svegli è bere un bicchiere d’acqua. Poi ne dovete bere un altro a metà mattinata. A pranzo invece bevetene due durante il pasto. Il pomeriggio bevete un bicchiere d’acqua, a cena bevete due bicchieri d’acqua e prima di andare a dormire bevetene un altro. Ed ecco qui, durante il giorno avete bevuto un giusto quantitativo d’acqua. Se poi riuscite a berne di più, meglio ancora.

Approfondimento

