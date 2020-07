Come battere il mercato italiano con un titolo azionario di cui si parla poco

Per chi investe in titoli azionari italiani, come battere il mercato è l’obiettivo di tutti i giorni. Spesso cercando di raggiungere questo obiettivo si inseguono notizie, indiscrezioni e così via, ma molto spesso non ci si riesce. Ci sono, però, dei titoli azionari di cui si parla poco, ma che sono potenti strumenti che danno ottime prospettive su come battere il mercato.

Uno di questi titoli azionari è De Longhi. Se andate su google e cercate notizie su De Longhi, vi renderete conto di non trovare molto. La società è molto “discreta” ed è difficile trarre spunti operativi in questo modo. Tuttavia andando a guardare la performance su un orizzonte temporale da cinque anni in giù, ci si rende conto che il titolo ha fatto numeri straordinari. Solo gli ultimi sette giorni presentano una performance debole, ma potrebbe essere semplicemente una conseguenza della straordinaria performance degli ultimi 30 giorni.

De Longhi Industria Mercato Italiano 7 giorni 0.08% -0.07% 0.8% 30 giorni 23.5% 18.5% 3.6% 90 giorni 53.0% 43.3% 13.3% 1 anno 30.6%30.6% 19.1%19.1% -11.0%-13.2% 3 anni -6.6%-12.0% -8.3%-13.5% -4.1%-12.8% 5 anni 33.0%18.8% 32.1%18.0% -0.6%-33.4%

L’incertezza degli ultimi 7 giorni potrebbe anche essere il frutto dell’indecisione che regna tra gli analisti. Come si vede dalla tabella seguente, infatti, nell’ultimo mese i giudizi delle banche d’affari sono stati molto diversi tra di loro. Ad esempio, il prezzo obiettivo medio oscilla tra i 19,4€ e i 26,5€.

DATA BANCA D’AFFARI GIUDIZIO PREZZO OBIETTIVO 08 Giugno 20 Equita sim Buy 26.5€ 08 Giugno 20 Kepler Cheuvreux Hold 19.4€ 08 Giugno 20 Banca Akros Neutral 20.0€

Come battere il mercato italiano: analisi grafica e previsionale

De Longhi (MIL:DLG) ha chiuso la seduta del 1 luglio a quota 23,54€ in rialzo dello 0,94% rispetto alla chiusura precedente.

Rispetto all’ultima volta che ci siamo occupati del titolo, time frame settimanale, facciamo notare che tutti gli obiettivi rialzisti sono stati raggiunti e superati.

Andiamo, quindi, a studiare le prospettive del titolo nel più lungo periodo, time frame mensile.

Come di vede dal grafico, il mese di giugno ha visto il raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 24 ,14€ prima di un leggere ritracciamento. Per il prosieguo del rialzo, quindi, è necessaria la rottura in chiusura mensile di area 24,14€.

In questo quadro rialzista ritracciamenti fino in area 21,64€ sono ancora possibili, ma non più in basso. In questo caso dovremmo iniziare a preoccuparci.