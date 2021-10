Come avere unghie più forti e belle in pochi minuti per una manicure come dall’estetista

I mesi autunnali sono i mesi in cui il nostro corpo subisce un certo tipo di rinnovamento. Un po’ come succede con gli alberi che perdono le foglie e si preparano a germogliare in primavera, anche il nostro corpo si prepara a un rinnovamento.

In questo periodo può capitare che capelli, pelle e unghie siano più deboli del solito e che abbiano bisogno di cure più attente. In particolare, le unghie potrebbero risultare deboli e morbide al tatto, rendendo la manicure più difficoltosa e le nostre unghie esteticamente meno belle. Ma ecco come avere unghie più forti e belle in pochi minuti per una manicure meglio che dall’estetista.

Se vogliamo avere delle unghie al top, infatti, è bene prestargli una particolare attenzione, soprattutto in autunno. In questo modo riusciremo ad avere una manicure perfetta esteticamente ma soprattutto unghie più belle e resistenti.

La prima attenzione extra che dovremmo dare alle nostre unghie è fare un impacco. Gli impacchi sono il metodo più rapido ed efficace per avere unghie sane e forti in poco tempo. Di conseguenza avremo anche delle unghie esteticamente bellissime, perché, come tutti sanno, il vero segreto di bellezza è la salute.

Olio extravergine d’oliva e succo di limone

Un impacco particolarmente efficace è quello con l’olio d’oliva e il succo di limone. L’olio d’oliva sarebbe un ottimo rinforzante naturale mentre il succo di limone aiuterebbe ad eliminare eventuali macchie dalla superfice dell’unghia. Sarà sufficiente mescolare un cucchiaio di olio a un cucchiaio di succo di limone e immergere un pezzo di cotone in questa soluzione. Passiamo il pezzo di cotone su tutte le unghie e lasciamo agire anche tutta la notte.

Aloe vera

Anche l’aloe vera può essere particolarmente utile per prenderci cura delle nostre unghie. L’aloe vera avrebbe delle proprietà idratanti e riparatrici, che potrebbero essere d’aiuto ad un’unghia particolarmente debole. Anche in questo caso dovremmo applicare una soluzione di olio d’oliva e aloe vera sull’unghia aiutandoci con un batufolo di cotone. Non c’è bisogno di risciacquare.

Avocado

Con l’avocado, invece, si può creare una maschera rinvigorente ed energizzante. Mescoliamo metà avocado con un cucchiaio di olio d’oliva e un cucchiaio di miele. Applichiamo la crema sulle unghie lasciandola agire per circa 15 minuti. Dopodiché risciacquiamo con acqua tiepida.

Ricordiamo, però, che questi citati sono rimedi della nonna.

