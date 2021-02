La vita frenetica che conduciamo quotidianamente, le emozioni contrastanti che si impossessano di noi, caos, rumori eccessivi, ritmi sregolati, sono solo alcune delle cause che mettono a repentaglio la nostra salute giornalmente.

Ma è lo stress il nemico giurato della nostra società, che ci procura sintomi come ansia, panico, senso di insoddisfazione, rabbia… Tuttavia lo stress non viene sempre per nuocere, anzi al contrario ci permette di fronteggiare molte situazioni. Nel caso di stress positivo si parla di un eustress che ci aiuta di percepire i fattori esterni di rischio in maniera positiva ed energica. Mentre invece il distress indica quello stress eccessivo che genera malessere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Come avere una salute di ferro eliminando questo elemento quotidiano

Lo stress causa l’aumento dell’ormone omonimo, detto anche cortisolo, che se prodotto in modo eccessivo provoca non pochi danni alla salute.

Quando siamo molto stressati, l’ipotalamo, che è una ghiandola endocrina deputata al benessere dell’essere umano, invia segnali ormonali e nervosi alle ghiandole surrenali e le incita a rilasciare più cortisolo e adrenalina.

Il cortisolo regola svariate funzioni dell’organismo. A partire dalla pressione sanguigna, protegge il sistema immunitario e ci aiuta a lottare contro lo stress.

Un eccesso di quest’ormone può però arrecare gravi danni alla salute, vediamo quali.

Problemi digestivi

Alti livelli di cortisolo provocano un rallentamento delle funzioni degli enzimi digestivi. Generando varie problematiche nella digestione degli alimenti che introduciamo nel corpo.

Insonnia

Lo stress eccessivo genera problemi durante il riposo. Il sonno è continuamente interrotto durante la notte, provocando degli scompensi ormonali e rendendo difficile il riposo riparatore.

Aumento di peso

Il cortisolo aumenta la sensazione di fame. In particolare la richiesta del corpo è volta verso carboidrati e zuccheri. Questo fa sì che si consumino anche in orari poco consoni, eccessive quantità di junk food. I quali generano aumento di peso e malessere generale.

Ipertensione e malattie cardiovascolari

Lo stress aumenta la pressione sanguigna ed espone il cuore a eccessivi pericoli.

Rughe

Il cortisolo disidrata la pelle, favorendone un precoce invecchiamento e rendendola più predisposta alla formazione di rughe precoci. Degrada i filamenti di elastina e collagene.

Smagliature

Uno stress eccessivo provoca squilibri ormonali che sono causa della formazione delle strie sulla nostra pelle. Che perde la sua elasticità e compattezza e tende a smagliarsi.

Sbalzi d’umore

Alti livelli di quest’ormone, generano cambiamenti repentini di umore, provocando sintomi come stanchezza, spossatezza, ansia, stress e se trascurati depressione.

Peli sul viso

La variazione repentina e costante del cortisolo genera squilibri ormonali che a loro volta soprattutto nelle donne favorisce la comparsa di peli sul viso.

Le soluzioni

Come avere una salute di ferro eliminando questo elemento quotidiano.

Dinanzi ad una società sempre più frenetica e caotica, che continua a generare stress e a portarci verso problematiche di salute sempre più recidive e gravi, la buona notizia è sapere che esistono delle tecniche per tenere sotto controllo e abbassare i livelli di stress.

Un esempio fra tutti è la meditazione. Approcciarsi e svolgere quotidianamente anche per pochi minuti questa pratica ci porterà ad uno stato di benessere generalizzato, abbassando i livelli di stress cronici.

Un ulteriore toccasana per la nostra salute e che ci aiuta a ridurre lo stress e l’attività sportiva. Tale pratica permette l’aumento degli ormoni della felicità e del benessere.

Approfondimento

Un alimento poco conosciuto ma molto utile per mantenersi in salute