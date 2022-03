Che la casa sia composta da 2 stanze o da 10 non fa alcuna differenza. Occuparsi delle faccende domestiche può diventare una vera sfida, specialmente se si lavora full time. Inoltre, è un’occupazione che solitamente richiede tempo che togliamo ad attività piacevoli o al riposo. La beffa è che, dopo lunghe ore trascorse tra lavare i piatti, stendere il bucato e pulire il bagno, la casa resti pulita solo per qualche ora. Se si hanno bambini o animali domestici, l’ordine e la pulizia durano ancor meno.

La prima reazione è quella di farci prendere dal nervosismo o dallo sconforto, ma oggi scopriremo che non è necessario. Ci stiamo chiedendo come avere una casa sempre pulita, ordinata e presentabile in ogni momento? In realtà esistono tecniche capaci di contrastare il caos casalingo impiegando solo 20 minuti al giorno. Per scoprire come, basta continuare la lettura.

Per iniziare basta una mattina

Ovviamente non speriamo che la casa si riordini per virtù di qualche magia. Per iniziare avremo bisogno di prenderci mezza giornata libera per fare ordine. Facciamo uscire animali e bambini e sistemiamo tutto come desidereremmo restasse. Il punto di partenza è avere la casa in ordine, per poi mantenerla per i giorni a venire.

Per compiere questa impresa seguiremo varie regole. La prima consiste nell’eliminare il superfluo. Se siamo accumulatori, cerchiamo di mettere da parte le nostre manie. Tutti gli oggetti, attrezzi e suppellettili inutili andranno eliminati. Nel frattempo, laviamo bene ogni superficie e per il bagno usiamo la tecnica dei 10 minuti che ci sarà sempre utile.

Come avere una casa sempre pulita, ordinata e profumata in 20 minuti al giorno senza fatica e stress

Ora la casa è ordinata e scintillante. Il secondo passo è stabilire un programma di pulizia e riordino che occupi l’intera settimana tranne la domenica. Se si è da soli farlo sarà più facile. In famiglia, invece, bisognerà distribuire i compiti a tutti. È un ottimo modo per cominciare a responsabilizzare i più piccoli con compiti facili. Insegniamo loro che la stanza dei giochi è una sola e in quella ogni cosa (o quasi) è permessa.

Un’altra regola è che ciò che viene messo fuori posto deve immediatamente ritornare in ordine. Per questo è bene stabilire a quale luogo pertengano gli oggetti della casa. Così sapremo sempre dove trovarli e dove riporli. Se le cose sono ordinate, poi, la casa si sporcherà di meno e basteranno 20 minuti per le pulizie quotidiane.

Ogni giorno dedicheremo pochi minuti alle zone dove si accumula più disordine. Solitamente la camera da letto e l’entrata sono le zone peggiori perché si riempiono di vestiti e oggetti. Per la cucina e il bagno è importante non lasciarli sporcare troppo. Consigliamo un metodo infallibile per far splendere i fornelli velocemente e a costo zero. L’ultimo consiglio è di sfruttare ogni momento per sistemare qualcosa.