Una casa profumata 24 ore su 24 è il sogno di ogni amante del pulito.

Anche chi non passa tutte le sue giornate a pensare alle faccende domestiche, vorrebbe entrare in casa e sentirsi accolto da un buon odore.

Spesso si ricorre a deodoranti di varie profumazioni, che però risultano coprire i cattivi odori senza rimuoverli del tutto. In questo caso il risultato non è però dei migliori: il binomio puzza e deodorante per ambienti dà risultati alquanto nauseabondi.

Senza considerare la tossicità di questi prodotti. Pieni di agenti chimici, non sappiamo cosa inaliamo una volta che il prodotto si sparge per l’ambiente casalingo. Ma non disperiamo, ci sono delle alternative certamente più ecologiche ed efficaci che possiamo utilizzare.

Come avere una casa sempre profumata con questi semplici trucchi

Il primo trucco è avere una casa pulita. Già, potrà sembrare scontato ma solo una casa ben pulita potrà profumare.

Pensiamo al binomio di puzza e profumo di cui abbiamo appena parlato. La puzza deriva normalmente dallo sporco. Sporco dei pavimenti, delle superfici, delle tende, dei tappeti.

La polvere, poi, si annida in posti impensabili e passare il semplice straccio può rivelarsi insufficiente.

Oltre ai pavimenti e ai mobili, è fondamentale pulire le finestre. Ad esempio, chi fuma in casa saprà perfettamente che l’odore acre del tabacco si impregna ovunque e difficilmente si riesce a farlo andare via. Un trucco è proprio pulire frequentemente le finestre e le tende laddove presenti. Si noterà subito la differenza.

Niente chimica

Proprio così, niente chimica, niente spese inutili e prodotti nocivi per la salute e l’ambiente. Basta infatti una candela profumata. Le candele sono un ottimo metodo sia per profumare gli ambienti che per creare un’atmosfera di pieno relax. Questo tipo di luce soffusa riesce a trasmettere energia positiva e accompagnare la lettura di un buon libro o una conversazione in famiglia.

È possibile scegliere tra diverse profumazioni a seconda dei gusti. Noi della Redazione suggeriamo il gelsomino bianco che con le sue note floreali risulta apprezzato da tutti.

Abbiamo visto come avere una casa sempre profumata con questi semplici trucchi, non resta che… provarli!