Gli uomini possono sviluppare un rapporto complicato con la propria barba. A volte non se ne curano completamente, in altre occasioni avere la barba curata diventa un’ossessione. Negli ultimi anni, l’ascesa della barba lunga ha creato il bisogno di conoscere le tecniche migliori per avere una barba curata. Infatti, nella fase della crescita possono insorgere problemi come lentezza nella ricrescita dei peli, debolezza, vuoti.

Se si sta cercando di ottenere una barba folta e forte, ci sono dei trucchi efficacissimi e degli errori da non fare. Vediamo come avere una barba folta e sensuale.

Errori da non compiere

Cominciamo da ciò che non si deve fare per sollecitare la crescita della barba.

Per prima cosa non si deve mai tagliare o spuntare la barba. La crescita media dei peli della barba è di 4-6 settimane. In questo periodo di tempo non bisogna toccare il viso per capire anche che margini di crescita ha la propria barba. Se si taglia frequentemente non sarà mai folta.

Un altro errore consiste nel credere a chi propone cure ormonali. Sicuramente il testosterone è l’ormone basilare per la crescita della barba. Aumentare la dose naturale racchiusa nell’organismo però può avere delle controindicazioni notevoli. Tra queste può recare problemi al fegato, al metabolismo, nel sesso.

Come avere una barba folta e sensuale

Tre consigli per una barba folta, bella da far impazzire e uniforme: Il primo è ovviamente avere un’alimentazione sana. Il nutrimento è alla base del benessere del corpo. Come per i capelli, anche la barba subisce gli effetti di un’alimentazione che soffre carenze vitaminiche o di sali minerali. Per questo è bene mangiare in modo equilibrato, preferendo cibi che apportano vitamine del gruppo B (pesce, uova, riso integrale, lievito di birra secco).

Dopo il consiglio di mettere via rasoio, forbici e macchinette, il secondo avviso riguarda il prurito. Infatti la barba nella sua fase di crescita può dare fastidio, o addirittura prudere. Nel momento in cui ci si gratta però il follicolo pilifero subisce uno stress. La conseguenza sarà una barba a chiazze.

Per facilitare la crescita senza fastidi il consiglio è di usare un buon scrub specifico. Questo rimuove la pelle morta e aiuta i peli a spuntare. Scegliere anche una crema idratante lenisce prurito e rossore.

Dopo un mese che la barba non è stata toccata si possono aggiungere delle abitudini sane. Pettinare i peli aiuta a dare una direzione alla barba. Applicare oli idratanti la rafforza e la ammorbidisce. La barba andrà tagliata solo dopo un mese e più dall’ultimo taglio.