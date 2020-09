In questo articolo, il team di ProiezionidiBorsa, vi mostra come avere un parquet splendente senza rovinarlo.

Elegante e sofisticato, il pavimento in parquet è tra i più gettonati di sempre. Tuttavia, non capita di rado di vedere le tavolette di legno deteriorate da una cattiva manutenzione. Con poche e semplici regole e qualche accorgimento, il vostro parquet sarà come nuovo.

Come e quanto costa levigare il parquet?

La levigatura è consigliata solamente per i parquet di qualità elevata. Generalmente, questa soluzione non è particolarmente economica. Per levigare il pavimento in legno è necessario l’utilizzo di strumenti specifici. Diffidate dai trattamenti fai da te che seppur convenienti potrebbero causare più danni del previsto.

Come si pulisce il parquet?

Per la pulizia e la sanificazione del pavimento, invece, è possibile ricorrere a diversi rimedi fatti in casa, poco dispendiosi ma efficaci. Per ottenere superfici lucide, brillanti e perfette, pulite le tavolette con una semplice soluzione di acqua e aceto di vino bianco. Prima dell’impiego dell’acqua, passate l’aspirapolvere oppure un panno elettrostatico per rimuovere la polvere. Lavate le superfici con un panno umido, imbevuto con una soluzione di acqua e aceto ed infine, aprite le finestre per favorirne l’asciugatura.

Come disinfettare il pavimento in parquet?

Alla soluzione composta da acqua e aceto, potete aggiungere, su un panno in microfibra , qualche goccia di olio essenziale che, attraverso la sua azione disinfettante naturale, contribuirà a pulire più a fondo il pavimento, oltre che rilasciare un gradevole profumo.

Come avere un parquet splendente ed eliminare le macchie?

Se sul parquet ci sono segni lasciati ad esempio dalle sedie o dalle scarpe, potete provare a rimuoverli sfruttando il bicarbonato di sodio. Aggiungete del bicarbonato di sodio nei punti interessati e spruzzate una soluzione data da acqua e aceto al 50%. Lasciate agire per un paio di minuti e passate uno strofinaccio o una spugnetta per rimuovere ogni segno. Attenzione, questo rimedio è valido per le striature, non per i graffi, per i quali c’è bisogno, invece, di un trattamento professionale.

