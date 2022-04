La pizza è la gioia e la felicità di grandi e piccini, buona da mangiare al ristorante, ma altrettanto saporita se preparata in casa. Prepararla non è difficile, e l’impasto prevede ingredienti semplici che in genere abbiamo tutti in casa: farina, olio, sale e lievito.

Per eseguirla non bisogna andare di fretta, e scegliere delle farine il più possibile meno raffinate.

Se mangiamo la pizza la sera, occorre prepararla al mattino per avere una buona crescita dell’impasto, e impastare ogni tanto quando vediamo che il composto è raddoppiato. Usare il forno in modalità statica, al massimo della temperatura e i tempi di cottura dipendono dalla farcitura della pizza.

Oltre ai consigli citati, ora scriveremo di un ingrediente segreto da aggiungere all’impasto, se lo preferiamo più morbido e fragrante.

Ecco come avere un impasto per pizza morbidissimo con un ingrediente che non tutti conoscono

Il trucco per avere una pizza morbida e fragrante è quello di aggiungere le patate negli ingredienti principali. Avremo così una pizza morbida, croccante e gustosa.

Ecco gli ingredienti

a) 600 grammi di farina 0 o monitoba;

b) 350 grammi di patate lessate;

d) 200 ml di acqua;

e) 1 lievito di birra;

f) 10 grammi di sale;

g) 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva;

h) 10 grammi di zucchero.

Procedimento

Si comincia col bollire le patate in un pentolino, pelarle poi e passarle in uno schiacciapatate. In un altro tegamino riscaldare leggermente l’acqua e versare all’interno il lievito, per farlo sciogliere.

In una ciotola setacciare la farina e aggiungere l’acqua con il lievito, il sale, l’olio, lo zucchero e le patate ancora calde.

Lavorare l’impasto con le mani e per poco tempo. Coprire la ciotola con un canovaccio e lasciare lievitare in un posto caldo e lontano da correnti d’aria.

Dividere l’impasto in due, foderare due teglie con la carta da forno, stendere l’impasto e farcire a piacimento. Inserire in forno preriscaldato, in modalità statica a 180-200 gradi per circa 10-15 minuti.

Abbiamo spiegato come avere un impasto per pizza morbidissimo e come preparare la pizza.