Come avere un corpo tonico eseguendo semplici esercizi con solo due bottiglie di acqua

Con l’avvicinarsi dell’estate, tutte noi siamo alle prese con i chili di troppo accumulati nei mesi invernali, oppure vogliamo semplicemente rassodare e scolpire il corpo, per la famosa prova costume che si presenterà, come ogni anno, al mare.

In mancanza di attrezzi, ci si può allenare a casa con due semplici bottiglie d’acqua di plastica.

In questo articolo spieghiamo, come avere un corpo tonico eseguendo semplici esercizi, con due sole bottiglie d’acqua, svolti comodamente a casa, in salotto o in terrazza, per il benessere del corpo e per un fisico da sfoggiare sulle spiaggia, questa estate.

Ecco come avere un corpo tonico eseguendo semplici esercizi con solo due bottiglie d’acqua.

Il primo esercizio da eseguire è l’affondo frontale

Mettersi in piedi con le bottiglie di acqua, una in ogni mano, ed eseguire un affondo in avanti. Portare entrambe le bottiglie alle spalle, allungare le braccia verso l’alto e tornare alla posizione iniziale.

Eseguire lo stesso esercizio con l’altra gamba.

Curl alternato

Posizionarsi in piedi, con una bottiglia in ogni mano e con i palmi girati verso l’interno.

Divaricare e piegare leggermente le gambe, e tenere le braccia stese lungo i fianchi.

Svolgere una flessione dell’avambraccio verso la spalla, e allo stesso tempo una rotazione verso l’interno, portando la bottiglia parallelamente al pavimento.

Arrivare alla posizione di partenza, e ripetere lo stesso esercizio con l’altro braccio.

Crunch con bottiglia

Stendersi sul pavimento con le gambe tese, impugnare le bottiglie una per ogni mano, tenere le braccia tese, verso l’alto davanti al viso. Portare le bottiglie in alto e in avanti, piegando le gambe, alzandosi con il busto e tenendo la parte lombare sul pavimento.

Ripetere il movimento.

Deep lunges alternati

Stare in piedi, impugnare le due bottiglie una in ogni mano, allargare leggermente le gambe, tenere la testa alta, con lo sguardo in avanti. Tenere le braccia parallele al busto, e avere i palmi delle mani verso l’interno. Fare un normale passo in avanti, piegando entrambe le gambe e creando un angolo di 90 gradi. Dopodiché, spingere la gamba davanti verso l’alto e indietro, ritornando con i piedi paralleli.

Il movimento dovrà essere eseguito alternando entrambe le gambe.

Spinte con il busto

Prendere una sedia, poggiare il braccio piegando il busto a 90 gradi.

Mantenere la bottiglia con l’altro braccio, tenendolo parallelo al pavimento e piegando l’avambraccio a 90 gradi. Alzare la bottiglia in alto, tenendo il braccio disteso all’indietro. Il movimento dovrà essere eseguito solo con l’avambraccio, il braccio e la spalla dovranno stare fermi.

Ripetere il movimento.

Squat con bottiglie

Stare in piedi, dritti, con le bottiglie una in ogni mano e con i polsi girati verso l’interno. Aprire le gambe a larghezza delle spalle, e con le punte dei piedi un po’ aperte. Abbassarsi, fino a tenere le cosce parallele al pavimento. Sollevare le braccia, arrivando con le bottiglie all’altezza delle spalle.

Tornare alla posizione iniziale e ripetere l’esercizio.

Durante l’esercizio, ricordare di tenere la schiena sempre dritta, lo sguardo in avanti e abbassarsi piegando le gambe e tenendo il bacino spostato verso il dietro.