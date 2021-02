I tappeti sono in grado di rendere più caldo e accogliente l’ambiente domestico. Spesso, però, può essere difficile mantenerli puliti. Oggi vogliamo mostrare come avere tappeti sempre puliti e profumati con questi semplici metodi: mettiamoci al lavoro.

Come togliere le macchie di grasso e di urina

Abbiamo versato del caffè sul tappeto o il cane ha fatto la pipì? Niente panico, è sufficiente utilizzare del dentifricio. Il dentifricio, però, dovrà essere rigorosamente bianco. A questo punto, mettere del dentifricio sulla macchia e spalmarla per bene sopra. Attendere 20 minuti e procurarsi dell’acqua calda. Metterla in una bacinella e, non appena trascorso il tempo indicato, bagnare una spazzola di media durezza con l’acqua calda e strofinare sul dentifricio. Con un asciugamano rimuovere i residui di dentifricio e, quando sarà asciutto, il tappeto sarà pulito e profumato.

Eliminare i cattivi odori

Il tappeto, nonostante sia pulito, presenta cattivi odori? Nessun problema: sarà sufficiente cospargerlo con del bicarbonato di sodio. Per farlo, consigliamo di versare il bicarbonato con l’aiuto di un colino, in modo che il tappeto venga ricoperto uniformemente. Lasciare passare mezz’ora e passare sul tappeto un’aspirapolvere adatto ai tappeti.

Eliminare i peli di animali e lo sporco

Gli animali sono adorabili, ma può capitare che sporchino i tappeti e li riempiano di peli. In questo caso, passare prima l’aspirapolvere anche se da sola non sarà sufficiente. Dopo averla passata, mettere in una bottiglietta tre cucchiai di detersivo per piatti e riempire la bottiglietta per un quarto con acqua calda. Scuotere la bottiglietta finché si creerà una bella schiuma bianca. Versare uniformemente sul tappeto o sulle zone interessate da macchie e strofinare con una spazzola di media durezza. A questo punto, mettere in una bacinella dell’acqua calda e bagnare con essa una spugna morbida. Passarla sul tappeto per rimuovere ogni residuo di schiuma e il tappeto sarà come nuovo.

Ecco come avere tappeti sempre puliti e profumati con questi semplici metodi che permettono di renderli come nuovi senza utilizzare prodotti aggressivi.

