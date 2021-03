“I capelli sono l’ornamento più ricco delle donne”. Con una frase di Martin Lutero, vogliamo oggi trattare di uno degli argomenti più amati dalle donne e non solo.

I capelli sono le estremità pilifere che crescono sulla cute del cranio. Essi sono soggetti a numerosi stress durante il giorno a partire dagli shampoo troppo aggressivi a finire all’uso di phon e piastre che tendono a sfibrarli e rovinarli. Per tanto è necessario, al fine di avere una chioma splendente, folta e luminosa, prestare particolare attenzione alla cura dei capelli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Come avere subito capelli impeccabili con questi rimedi economici e fai da te

Meglio ancora se possiamo prenderci cura dei nostri capelli a casa, con rimedi economici e fai da te. È infatti possibile realizzare i propri cosmetici naturali, utilizzando gli ingredienti naturali della cucina, provenienti dall’orto o dall’erboristeria.

Ecco delle ricette di impacchi fai da te

Tutte le maschere e gli impacchi vanno applicati sui capelli umidi e tenuti in posa per 15 minuti.

Per capelli secchi: dove il problema è la scarsa produzione di sebo e i capelli appaiono secchi, stopposi e spenti. Si possono utilizzare degli impacchi nutrienti da applicare prima dello shampoo. Un esempio di impacco nutriente è quello all’olio di cocco o olio di mandorle dolci privo di profumazione, a cui aggiungere della polpa di banana. Districare sui capelli con l’aiuto di un pettine e tenerlo in posa. Quest’impacco restituirà ai capelli le vitamine perse aiutandoli a ricostituire la cheratina persa.

Oppure si può fare un impacco a base di 40 ml di olio di ricino, un tuorlo e qualche goccia di olio essenziale di lavanda. Da applicare, tenere in posa, e successivamente risciacquare con abbondante acqua e una piccola quantità di shampoo.

Per capelli grassi: dove il problema è la produzione di sebo eccessiva. Infatti questo tipo di capello si sporca facilmente e va pertanto lavato spesso. L’obiettivo in questo caso è quello di purificare i capelli. Per questa tipologia di capelli possono essere utilizzate o una maschera con base argillosa. Mescolare un cucchiaio di argilla con tre cucchiai di acqua di rose e poi applicare l’impacco.

Oppure si può realizzare un impacco a base di yogurt magro, miele, e 5 gocce di olio essenziale di salvia. Da applicare sul cuoio capelluto e lasciare in posa. Risciacquare e applicare uno shampoo senza aggiunta di balsamo.

Se l’articolo “come avere subito capelli impeccabili con questi rimedi economici e fai da te” è stato utile, suggeriamo di leggere anche “è una delle cause più frequenti della caduta dei capelli ma quasi nessuno capisce cos’è.