Come avere sempre capelli lucenti con gli oli vegetali

Gli oli vegetali sono molto importanti per la bellezza dei capelli. Con gli oli si possono fare maschere e impacchi ristrutturanti. L’importante è che questi siano naturali al 100%. I principi nutritivi che sono all’interno sono molto importanti per la bellezza e la cura dei capelli. Minerali, vitamine, proteine che permettono ai capelli di non essere danneggiati quando si fonano o si passa la piastra. Scopriamo come avere capelli lucenti con gli oli vegetali.

Tra l’altro servono a proteggere la cute evitando l’insorgere di dermatiti e forfora. Questi sono ancora più efficaci se aggiungiamo alcuni cosmetici naturali come lo yogurt, l’aloe vera, il miele. Cerchiamo di capire come usarli e quali sono.

Olio di mandorle

L’olio di mandorle dolci viene ricavato dalla spremitura dei frutti di una pianta (prunus dulci) una pianta che si trova nella zona del Mediterraneo. L’olio in questione ha proprietà idratanti e nutrienti molto consigliato per le doppie punte. Inoltre se la cute è sensibile ha una proprietà lenitiva. Si consiglia di usarlo puro su tutta la lunghezza dei capelli.

Olio di cocco

L’olio di cocco è ricco di acidi grassi e si presenta come un burro nella stagione fredda per ritornare liquido nella stagione calda. Un impacco di questo sostanza rinvigorisce il capello rendendolo morbido e lucente. L’impacco consigliato è con 10 gocce di olio di cocco e 10 di burro di karitè. Bisogna lasciarlo in posa per un’ora. L’effetto è davvero soddisfacente. Si può ripetere più volte al mese.

Olio di argan

L’olio di argan è invece pregiato perché oltre ad avere acidi grassi è ricco di vitamine. È importante utilizzare gli olii elencati sempre puri al 100% poiché la loro efficacia è più forte. L’olio di argan è molto indicato per la cura dei capelli crespi e sfibrati, la sua azione rende le punte morbide. Applicarlo sui capelli e lasciarlo agire sempre per un’ora.

Entrambi gli oli consigliati si possono usare una volta a settimana, magari alternandoli. Il successo di una bella chioma è assicurato! Ecco come avere capelli lucenti con gli oli vegetali.