Le polpette di carne sono fra i piatti più apprezzati dai buongustai di tutte le età. Compaiono nel sugo, nell’insalata e nella pasta. Oppure sono loro ad essere le star dello spettacolo. Preparare le polpette però richiede del tempo, che spesso non abbiamo. Nonostante questo, sembra non ci siano scorciatoie; o forse sì? Oggi scopriremo come avere polpette fenomenali pronte in un lampo con questo trucco poco conosciuto. Non stiamo stravolgendo la sacralità della polpetta, ma semplicemente impareremo a sfruttarne le caratteristiche per accelerare i tempi senza rinunciare al sapore.

La polpetta classica generalmente prevede un misto di carni, soprattutto manzo e maiale. Questa combinazione garantisce però cotture piuttosto lunghe. Se invece desideriamo una cottura più veloce dovremmo partire proprio dalla scelta della carne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Quale carne scegliere per delle polpette gustose e veloci

Le polpette con carne di maiale si adattano bene alla preparazione di sughi e ad altri piatti a cottura lenta. In questi casi è l’unica scelta che abbiamo. Ogni tanto, però, potremmo provare le polpette unicamente a base di carne di manzo. Spesso si teme che queste risultino più stoppose e secche rispetto a quelle con carne di maiale. Eppure, non è affatto così. Anzi, semplicemente dobbiamo cuocerle in modo diverso. Infatti, non dobbiamo sottoporre le polpette di manzo alle cotture lente e prolungate di quelle di maiale. Infatti, le prime possono cuocere molto più in fretta. In questo modo riusciremo a preservarne la succosità e il gusto risparmiando tempo.

Come avere polpette fenomenali pronte in un lampo con questo trucco poco conosciuto

Tutto ciò che dobbiamo fare è riscaldare leggermente una padella, oliarla e metterci dentro le nostre polpette. Basteranno pochi minuti per lato per ottenere una crosticina fantastica che terrà i succhi all’interno. In questo modo, le nostre polpette sono già pronte: croccanti fuori e cremose all’interno. Adesso possiamo mangiarle così come sono accompagnate da un’insalata, o incorporarle in qualche altro piatto. Se per esempio non vogliamo rinunciare alle polpette al sugo, basterà seguire il procedimento sopra descritto, riducendo ulteriormente i tempi di cottura. Poi metteremo le polpette nel sugo già pronto, per massimo di 5 minuti, e serviamo.

Possiamo andare ancora oltre e utilizzare un trucco che ci farà risparmiare ancora meno tempo. Invece di mantenere le polpette tonde, che mal si adattano alla cottura in padella, possiamo schiacciarle leggermente. In questo modo diventeranno come dei piccoli hamburger che potremmo cuocere sui lati in maniera uniforme. Questo accorcerà anche i tempi di cottura, dal momento che le polpette sono meno spesse e il calore può raggiungere più facilmente il centro della polpetta.

Approfondimento

Cremose all’interno e croccanti fuori, queste polpette autunnali non lasciano scampo a nessuno