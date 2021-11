Avere labbra da oscar come Angelina Jolie è il sogno di ogni donna. Purtroppo, l’unico metodo per averle in modo permanente è quello di ricorrere alla chirurgia estetica o al filler. Essendo trattamenti invasivi e tutt’altro che economici molte donne demoralizzate continuano tristemente a sognare di averle.

E se dicessimo che esistono dei metodi economici o addirittura a costo zero per rimpolpare le nostre labbra? Ebbene sì, ecco svelato come avere labbra carnose da baciare senza ricorrere alla chirurgia estetica con questi magici trucchetti a costo zero. Niente di permanente è vero, ma se seguiamo questi consigli scrupolosamente le nostre labbra potranno avere più volume.

Per chi vuole un effetto rimpolpante immediato sveleremo, alla fine dell’articolo, anche un piccolo trucchetto per dare un effetto “plumpy” alla bocca.

Tutto comincia dal trattare le labbra come si deve. Dobbiamo prendere l’abitudine di dedicare del tempo esclusivo per loro quando attuiamo la nostra beauty routine quotidiana. Partendo dalla mattina, dopo aver lavato i denti, massaggiare delicatamente le labbra con lo spazzolino frizionando dolcemente con le setole.

Almeno 2 o 3 volte a settimana è necessario fare uno scrub con zucchero semolato, cannella e un po’ di miele. Massaggiare dolcemente le labbra per almeno 5 minuti, questo stimolerà la circolazione ed eliminerà la pelle morta. Sciacquare con abbondante acqua e ricordarsi di mantenerle sempre idratate poiché la secchezza delle labbra comporterà la perdita di volume. Applicare quindi un burro di cacao di qualità o creme apposite all’acido ialuronico e collagene marino.

Terminata la nostra beauty routine quotidiana, applicare ogni giorno i cosiddetti “stimolatori”. Esistono in commercio dei prodotti a base di menta piperita, peperoncino o cannella. Grazie alla loro “dolce irritazione” permetteranno alle labbra di gonfiarsi lievemente e in modo naturale.

Infine, dato che le labbra sono composte da muscoli, esattamente come quelli del resto del corpo, vanno allenati. Fare degli esercizi quotidiani (ad esempio come se si volesse mandare un bacio ripetendo l’esercizio per qualche minuto) aiuterà ad allenarle donando loro più volume e forma.

Effetto “plumpy” immediato

Se non possiamo aspettare gli effetti naturali conseguenti ai comportamenti sopracitati, possiamo ricorrere all’aiuto del make up. Il trucchetto è quello di disegnare, con una matita apposita, un contorno labbra leggermente fuori dalla linea naturale delle nostre. Basterà preparare le labbra con un fondotinta rendendo omogenea tutta la pelle del viso per poi “ricreare” la nostra bocca. Mettere infine il rossetto, et voilà, avremmo subito labbra con un effetto carnoso da far invidia a tutti!