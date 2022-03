Tutte le donne prima o poi si trovano a dover fare i conti con cerette ed estetista. L’incubo dei peli superflui ci rincorre sin da piccole. Quando vediamo le mamme affannarsi per depilarsi mentre devono pensare a mille faccende, ci immedesimiamo immediatamente.

Poi crescono i primi peli e arriva il momento di provare la ceretta. Sono tante le donne che riscontrano problemi con alcuni tipi di depilazione o col post ceretta. Uno dei più comuni è la comparsa di irritazioni e bruciature dovute allo stress subito dalla pelle sensibile. Un altro problema è dato dai peli superflui, che crescono con più frequenza nell’inguine e sotto le ascelle col rischio di follicoliti.

Allora, come avere la pelle di inguine e gambe perfettamente depilata, liscia e morbida senza controindicazioni post epilazione? Un possibile rimedio ci sarebbe ed è totalmente naturale. Con qualche accortezza e applicando un solo ingrediente, potremmo dimenticarci qualsiasi sofferenza da ceretta. Accarezzare gambe vellutate non sarà un sogno ed ecco come.

Come avere la pelle di inguine e gambe liscia e morbida senza irritazioni e peli superflui grazie all’applicazione di questo economico gel naturale

Si sente parlare poco dell’importanza del trattamento pre-depilazione. In realtà, questa fase è importantissima per ottenere un buon risultato dalla ceretta ma anche con altri metodi. Per evitare peli superflui o incarniti, per esempio, è necessario effettuare un peeling. In un articolo precedente consigliamo una ricetta totalmente naturale che funziona sia per il viso che per il corpo.

Lo scrub o il peeling permettono di rimuovere le cellule morte e ammorbidire la pelle. In questo modo la depilazione sarà più semplice e precisa. In più, appena depilate bisognerebbe evitare d’indossare tessuti pesanti o troppo ruvidi in modo da non stressare la pelle.

Ma arriviamo al nostro rimedio naturale, che prepareremo con un gel naturalmente contenuto in una pianta dalle proprietà incredibili. Si tratta dell’aloe vera, il cui lattice avrebbe proprietà antibatteriche e aiuterebbe a curare ferite, ustioni e alcune forme di dermatiti. Inoltre, la sua azione rinfrescante ed emolliente avrebbe dato ottimi risultati su screpolature, pelle secca ed eritemi.

Il modo più semplice per utilizzarla consiste nel tagliare una delle foglie carnose, ripulirla dalle spine e ricavarne il gel trasparente al suo interno. Basterà spalmarne una buona quantità sulla parte depilata. Ovviamente, è bene provare prima la reazione dell’organismo su una piccolissima porzione di pelle.

